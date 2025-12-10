俄羅斯被凍結資產的爭議：它能否用於援助烏克蘭？

[Global Images Ukraine via Getty Images]

自烏克蘭於 2022 年 2 月遭俄羅斯全面入侵以來，該國面臨的諸多挑戰中，有一項離戰場很遠：確保有資金以維持防禦。

隨著莫斯科聲稱在戰場上取得進展，而且其經濟對對前所未有的制裁展現強於預期的韌性之際，這一需求變得更加迫切。

作為回應，烏克蘭的歐洲盟友支持由德國主導的提案，將俄羅斯在比利時持有的國家資產轉為「賠償貸款」，以在明年為基輔提供財政支持。

然而，直接動用這些資產引發了更大的爭議，比利時指責歐盟「淡化」風險。

廣告 廣告

那麽，俄羅斯在西方的凍結資產究竟有哪些？為何該提案會遭遇強烈反彈？

俄羅斯的入侵造成雙方大規模傷亡，圖中民眾在敖德薩挖掘墳墓，以安葬遭俄羅斯無人機襲擊後的遺體 [Global Images Ukraine via Getty Images]

凍結了哪些資產？它們在哪裡？

許多專家——包括俄羅斯央行本身，都估計西方凍結了3000億至3500億美元的資產，包括現金、債券和股票，分佈於多個國家。

與其他央行一樣，俄羅斯部分黃金和外匯儲備投資於主要貨幣、黃金及政府債券。

這些資產不應與凍結的私人財富混為一談；許多遭西方制裁的俄羅斯個人和企業，其私人財產，比如房地產或遊艇等，也被凍結。

歐盟凍結的俄羅斯國家資產中，約1850億歐元（2150億美元）存放於布魯塞爾的中央證券託管機構歐洲清算銀行（Euroclear），佔估計總額2100億歐元（2440億美元）的大部分。這是因為俄羅斯外匯儲備在制裁前已大量存放於此。

自 2022 年以來，許多資產已到期並轉為現金。

俄羅斯央行未提供詳細凍結資產的分項明細。

西方國家在很大程度上援助了烏克蘭的戰爭努力——圖中，莫斯科民眾正在觀看一輛由俄羅斯軍隊在烏克蘭繳獲的瑞典裝甲運兵車 [Alexander Nemenov / AFP via Getty Images]

歐盟的提案是什麼？比利時為何拒絕？

歐盟委員會主席馮德萊恩於 12 月 3 日記者會宣佈，歐盟的提案由德國總理弗里德里希·梅爾茨（Friedrich Merz）領銜，計劃將在比利時持有的1400億歐元（1620億美元）俄羅斯國家資產轉為「賠償貸款」。

德國總理梅爾茨一直積極推動一項提案，計劃將在比利時持有的俄羅斯國家資產轉為「賠償貸款」，用於援助烏克蘭 [EPA]

她強調，這並非沒收資金，而是以貸款形式提供，烏克蘭僅在俄羅斯支付戰爭損害賠償時才需償還。

歐盟各國已開始動用凍結資產的利息（約2100億歐元）支持烏克蘭的防禦。

國際貨幣基金組織（IMF）估計，烏克蘭在2026和2027年將需要1350億歐元（1570億美元）。

2024年12月3日，歐盟委員會主席馮德萊恩在布魯塞爾敲響鐘聲，正式開始委員會每週會議 [EPA / Shutterstock]

歐盟領袖預計於12月18日在布魯塞爾峰會上表決該貸款計劃。

大多數歐盟國家支持此案，但比利時強烈反對，因其持有歐盟凍結俄資的最大份額。

比利時政府認為，一旦該貸款引發俄羅斯法律訴訟，比利時將承擔最大風險，並警告此舉將危及短期和平前景。

比利時外交部長普雷沃（Maxime Prévot）表示：「我們持續呼籲替代方案，即歐盟在市場上借款。」

比利時外交部長普雷沃表示，歐盟的提案可能「意味著比利時破產」 [Reuters]

歐盟委員會預計提出解決方案，但普雷沃稱草案「未能令人滿意」。

他表示，風險可能「導致比利時破產」。

「若俄羅斯起訴，我們幾乎必敗，且無力償還2000億歐元（2360億美元），這相當於一整年的聯邦預算，將意味著比利時破產。」

比利時首相德韋弗（Bart De Wever）也致信馮德萊恩，批評該計劃是「根本錯誤」。

西方國家向烏克蘭提供了武器，例如這枚美製「標槍」飛彈 [Scott Peterson / Getty Images]

歐洲清算銀行怎麼說？

歐洲清算銀行執行長瓦萊麗·烏爾班（Valérie Urbain）持類似觀點。

德韋弗要求歐盟其他國家提供具法律效力的擔保，確保若貸款違約或俄羅斯制裁解除，風險將分擔。

然而這被認為相當困難，因為歐洲央行已經表示，無法成為此類計劃的最後貸款人。

歐盟凍結的俄羅斯國家資產大部分存放於歐洲清算銀行，這是一家位於布魯塞爾的中央證券託管機構 [EPA]

比利時改提議明年向烏克蘭提供450億歐元（520億美元）貸款，資金來自歐盟27個成員國現有的共同預算。

德國總理梅爾茨則認為，動用凍結資產是更佳選擇。

他形容這個需求「越發迫切 」，並呼籲領袖們在這個問題上團結一致。

「烏克蘭需要我們的支持，俄羅斯攻擊加劇。冬季將至……在這一點上，我希望我們歐盟內部能達成共識。」

歐盟外交政策主管卡拉斯支持「賠償貸款」計劃 [EPA]

歐盟外交政策主管卡拉斯（Kaja Kallas）也支持賠償貸款，認為此舉將強化歐洲對抗莫斯科的立場，並促使普京談判。

比利時魯汶大學金融法教授維爾勒·科拉爾特（Veerle Colaertt）向BBC表示，她認為比利時的擔憂合理。

「歐洲清算銀行對俄羅斯央行有合同義務，需在要求時返還資金，目前僅因制裁才未執行。」

她還表示，若制裁解除而資金已貸給歐盟，將承擔風險的是比利時，而非歐洲清算銀行。

她警告指，動用凍結外匯儲備可能削弱歐洲金融體系的信心。她認為，透過市場為基輔融資更安全。

「動用『Euroclear』資金的好處是免息，但並非無風險。」

在壓力升高下，梅爾茨推遲了挪威行程，前往布魯塞爾與德韋弗及馮德萊恩會面。

會後，馮德萊恩與梅爾次稱，與德韋弗進行了「非常建設性」的對話。

歐盟領袖在10月曾未能就類似計劃達成共識。

俄羅斯的反應？

俄羅斯國有銀行 VTB 的董事長安德烈·科斯京威脅，如果該計劃推進，歐盟將面臨長達50年的訴訟 [EPA]

俄羅斯對該提案強烈遣責。

一名高層銀行家威脅，若計劃推進，歐盟將面臨50年訴訟。

俄羅斯國有銀行VTB董事長安德烈·科斯京（Andrey Kostin）表示，將俄羅斯凍結資金轉給烏克蘭是不可接受的。

「至於沒收我們的錢，最終我們可以沒有它，」他說，「但問題只在於，這筆錢可能被用於戰爭，而非和平。」

外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）警告，若有任何奪取或者轉移俄羅斯資產的行動，全球金融體系將「感受到後果」。

俄羅斯國營媒體RIA報導，西方在俄羅斯的2850億美元外國直接投資可能成為報復目標。

編輯：安德魯·韋伯（Andrew Webb）