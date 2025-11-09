俄羅斯襲烏克蘭能源基礎設施 澤倫斯基：全力搶修中

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)表示，烏克蘭工作人員9日正在緊急搶修俄羅斯對烏克蘭能源基礎設施最具破壞力的攻擊之一所造成的損害。

莫斯科近幾個月來不斷加強對烏克蘭基礎設施的攻擊，在8日凌晨對烏克蘭全國各地的能源設施發動上百次無人機攻擊。

澤倫斯基在夜間談話中表示：「維修人員在大部分地區正不分晝夜地工作。」

「修復工作正在進行中，儘管情況很艱困，數千人參與了穩定系統與損害修復的工作之中。」

在東北部哈爾科夫(Kharkiv)和蘇米(Sumy)地區，以及中部的波塔瓦(Poltava)，情況最為嚴峻。

修復部長庫列巴(Oleksiy Kuleba)表示，哈爾科夫約10萬戶的供電、供水與供暖中斷。

在波塔瓦地區，地方政府表示，大部分的供電已經在9日恢復，但設備受損導致主要城市的部分地區仍然停電。

為平衡電力系統，烏克蘭國家電網營運商Ukrenergo實施的計畫性停電措施，10日將在烏克蘭大部分地區繼續執行。

烏克蘭能源部長葛林丘克(Svitlana Grynchuk)表示，這波攻擊導致4人死亡，是自從2022年2月俄羅斯入侵以來，烏克蘭能源「最艱難的夜晚之一」。

在近4年的入侵中，俄羅斯一直以烏克蘭的電力和供暖網路為目標，摧毀了大量關鍵的民用基礎設施。