俄羅斯襲烏克蘭西部公寓大樓 至少26死多人失聯

（中央社烏克蘭特諾皮爾19日綜合外電報導）烏克蘭內政部長克利孟科今天表示，俄羅斯徹夜發動無人機與飛彈攻擊，擊中烏克蘭西部城市特諾皮爾（Ternopil）的公寓大樓，造成至少26人死亡、許多人失聯。

路透社報導，克利孟科（Ihor Klymenko）說，在夜間遭遇襲擊後，目前仍有26人失聯，其中包括3名兒童。他說，有近100人受傷。

俄羅斯向烏克蘭發射476架無人機與48枚飛彈，擊中能源與交通基礎設施，在嚴寒低溫中迫使多個地區緊急停電。

廣告 廣告

特諾皮爾一棟住宅大樓的高樓層在攻擊中遭摧毀。消防人員試圖撲滅火勢，滾滾濃煙直竄天際，驚魂未定的居民聚集在外頭，焦急地等待親人消息。

克利孟科在通訊軟體Telegram上寫道，緊急救援人員整夜持續搜救，仔細搜索遭摧毀的公寓大樓現場。

克利孟科寫道：「前方還有很多工作要做。最重要的是找到仍受困瓦礫堆下的人。」

「那棟樓有兩個出入口被完全燒毀，沒有一戶公寓倖免於難。火焰瞬間燃起，迅速吞噬整棟大樓。人們驚慌失措，試圖從窗戶跳下逃生。」

官員說，死者中包括3名孩童。（編譯：張曉雯）1141120