俄羅斯襲烏5地區能源設施 烏克蘭批蓄意危害歐洲核安

建築物內還冒出火花，外牆則是殘破不堪，消防人員趕緊利用逃生梯，將還留在民宅內的居民救出。

俄羅斯連夜攻擊烏克蘭，總共發射了45枚飛彈，並且出動458架無人機，擊潰烏克蘭的防空系統，更打擊了5個地區的能源基礎設施，還包括供應2座核電廠的變電站。烏克蘭空軍表示，烏克蘭的軍隊成功擊落了鎖定25個區域、總共406架無人機和9枚飛彈。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，「這次的襲擊主要是攻擊我們的城市、能源設施跟我們的人民，不幸地是有人傷亡，一架俄羅斯無人機擊中了在第聶伯羅的一棟公寓樓，截至目前為止已有3人死亡，令人悲痛的是，哈爾科夫也有1人喪生。」

烏克蘭總理斯維里登科（Yuliia Svyrydenko）透露，俄羅斯的攻擊造成上千人斷水斷電，並且正在積極搶救中，目前則是使用發電機供應水源。

根據路透社的報導，這次攻擊導致烏克蘭的電廠陷入大火，發電量歸零，也是自從俄烏戰爭爆發以來，烏克蘭的國營能源公司遭受到最大規模的攻擊，包括基輔在內的2座電廠只能暫停運作。而基輔也譴責莫斯科蓄意危害歐洲的核安全。

澤倫斯基說：「對傲慢的俄羅斯回應不痛不癢，只會讓俄羅斯肆無忌憚的繼續戰爭，我們需要更多的制裁、壓力，還有對烏克蘭的援助，讓俄羅斯徹底無路可走。」

對於俄羅斯無止盡的攻擊，烏克蘭總統澤倫斯基則是呼籲，國際社會要對俄羅斯採取更進一步的制裁，因為俄羅斯將攻擊目標設定在能源基礎設施，就是意圖讓烏克蘭平民無法度過寒冬，甚至可能讓更多難民出走，造成歐洲的局勢不穩。

