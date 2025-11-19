俄羅斯說話了！批高市早苗涉台言論非常危險

▲俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（圖）警告，日本首相高市早苗近期有關台灣的言論「非常危險」。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中國與日本之間，因為高市早苗近期有關台灣的言論，關係持續惡化，中國並因此暫停進口日本水產品，取消2國關於出口牛肉的談判。中國的盟友俄羅斯也表示，日本應該深刻反省歷史、吸取二戰教訓。

綜合中俄媒體報導，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）18日受訪時表示，高市早苗關於台灣的言論「非常危險」，尤其今年還是世界反法西斯戰爭勝利80週年，全球各地舉行的紀念活動，都在提醒人們永遠不要忘記歷史並從中學習。

扎哈羅娃強調，當初日本軍國主義發動的侵略戰爭，為亞洲和世界帶來巨大苦難，同時也對日本自己造成沉痛損失，高市早苗必須牢記這些歷史教訓，正視日本歷史上那些「不光彩的篇章」，她和日本一些政治人物，都應該認真反思歷史，時刻警惕錯誤言行可能造成的嚴重後果。

俄羅斯太平洋國立大學（Pacific National University）教授皮卡洛夫（Yuriy Pikalov）在接受中媒俄語頻道採訪時，指出日本長期一直抱持軍事擴張的野心，一直在尋求相應的憲法修改，而炒作台灣問題就是日本進行政治操縱的手段，旨在將中國描繪成敵人，從而誤導公眾，同意增加軍事開支、增強軍力。

皮卡洛夫並指控日本，似乎已經忘了二戰期間犯下的戰爭罪行及慘痛後果，年輕一代的日本人學習的是「被扭曲」的歷史真相，提醒日本在經濟和貿易領域皆高度依賴中國，有關台灣的言論及激進軍事擴張計劃，只會損害人民利益，並將亞太地區推向更危險的局面。

