俄羅斯證實與烏克蘭談判陷入停滯 持續與美國保持溝通

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在美國總統川普（Donald Trump）斡旋下，俄羅斯與烏克蘭一度就止戰展開和平談判，隨後卻因為伊朗戰爭爆發而陷入停滯。克里姆林宮發言人今天（9日）表示，美方談判代表仍持續與俄烏兩國保持聯繫，至於美俄領導人目前則暫時沒有通話的計畫。

路透社報導，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）證實，透過美方與烏克蘭進行的停火談判目前處於「中止」狀態。美方談判代表正持續透過既有管道，與莫斯科和基輔保持溝通。

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烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）昨天表示，他與川普特使魏科夫（Steve Witkoff）、女婿庫許納（Jared Kushner）進行了一次「正面」的談話；他也稱讚美方表達出意願，有望在未來幾週恢復烏克蘭戰爭的調解工作。

據知情人士透露，美烏正在討論魏科夫與庫許納出訪基輔的可能性。兩人先前曾造訪莫斯科，磋商俄烏停火事宜，若能訪問基輔，將是他們首次踏上烏克蘭的土地。

此外，歐盟日前曾表態有意加入斡旋俄烏停火，對此培斯科夫表示，這對俄羅斯而言是「不可接受的」。

他說：「主要問題在於，就我們目前所見，歐洲人更傾向延長戰爭，而非推動和平談判。」(編輯 : 廖奕婷)