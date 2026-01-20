俄羅斯讚川普搶格陵蘭將「名垂青史」 歐美裂痕或成烏克蘭戰爭紅利



在美國總統川普對格陵蘭的軍事威脅日益升高之際，俄羅斯總統普丁一邊正幸災樂禍地看著此事讓美歐關係之間的裂痕越來越大，克里姆林宮就表示，如果川普真的掌控格陵蘭，他將「名垂青史」；但另一邊也擔心，川普此舉會對莫斯科擴大北極影響力的野心，帶來嚴重的安全影響。

路透社報導，在俄羅斯希望拉攏美國，以確保俄烏戰爭能在符合莫斯科條件下結束的背景下，即便自家盟友委內瑞拉和伊朗也被川普針對，仍選擇不批評川普對格陵蘭的威脅。

俄方樂見跨大西洋聯盟瓦解 高調讚川普：若拿下格陵蘭將名垂青史

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）19日表示，「有些國際專家認為，若能解決格陵蘭納入版圖的問題，川普勢必會名垂青史。不僅是在美國歷史上，也會在世界歷史上留下記錄。」他說，「很難不同意這些專家的看法。」

俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）表示，「讓美國再次偉大（MAGA），等於讓丹麥再次變小（MDSA），等於讓歐洲再次變窮（MEPA）。這個想法終於被你們這些蠢貨理解了嗎？」

參與烏克蘭戰爭美俄談判的俄羅斯特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）也在社群媒體發文嘲諷歐洲領導人。他說，「跨大西洋聯盟的瓦解。終於有一件真正值得在達沃斯論壇（Davos Forum）討論的事情。」

德米崔耶夫在X上表示，「普丁理解美國在格陵蘭問題上的理論」，並附上一段演說連結，該演說中普丁指出，美國對格陵蘭的企圖有著深厚的歷史根源。

莫斯科共青團員報（Moskovsky Komsomolets）日報表示，看到在川普說將對部分歐洲國家進口商品加徵關稅，直到美國獲准購買格陵蘭島之後，歐洲「一整個不知所措」，令人感到愉快。俄羅斯評論人士表示，川普的行為正對北大西洋公約組織（NATO，簡稱北約）造成前所未有的壓力，也可能給英國和歐盟帶來經濟與外交上的痛苦；在莫斯科眼中，這兩者被視為俄羅斯達成俄烏戰爭的目標的絆腳石。

俄國官方報紙俄羅斯日報（Rossiiskaya Gazeta）刊登了一篇文章，內容圍繞格陵蘭島的分歧，是否會宣告北約的終結。俄羅斯政治觀察人士馬爾可夫（Sergei Markov）表示，莫斯科應該協助川普推動他的野心，「因為幾乎所有川普的敵人，也都是俄羅斯的敵人。」

俄羅斯北極野心恐受阻 但歐美裂痕或將帶來烏克蘭紅利

話雖如此，川普想奪得格陵島的舉動，也可能影響俄羅斯在北極的野心。川普以中國與俄羅斯在格陵蘭的存在構成美國國安威脅為由，而想拿下格陵蘭，俄羅斯向川普暗示，對此理由感到不滿，但在批評時刻意避免直接點名川普。俄羅斯外交部上週表示，西方持續指控俄羅斯與中國對格陵蘭構成威脅，是不可接受的。

但對俄羅斯而言，烏克蘭的優先順序仍高於格陵蘭，而美國早已在格陵蘭設有軍事存在。因此，那些曾金援、軍援基輔的國家若因格陵蘭問題而出現跨大西洋裂痕，可能對俄羅斯有利，甚至這個裂痕或許會滲透到其他政策領域，並掩蓋烏克蘭的相關事態。

一些俄羅斯評論人士認為，川普的行為正在開創一個沒有規則的新世界秩序，而這可能使莫斯科受益。

不過，也有人對他行為的不可預測性拉響警報，並提到美國雖然抓捕了委內瑞拉總統馬杜洛，川普也稱美國將重新確立在西半球的主導地位，但並未展現出其他國家也能各自擁有勢力範圍的態度。俄羅斯政治觀察人士馬爾可夫表示，「俄羅斯只能透過力量來擁有自己的勢力範圍。」

