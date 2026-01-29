俄羅斯貝加爾湖翻車釀1死 驚傳乘客有台灣人

國際中心／綜合報導

俄羅斯、中國媒體報導，一輛載有數名遊客的車輛在俄羅斯貝加爾湖冰面翻車，導致1名遊客死亡，另有4人受傷；《塔斯社》引述警方說法指出，乘客中有1人來自台灣。《新華社》報導則指出，中國駐俄羅斯伊爾庫茨克總領事館接報後，立即派員前往協助。

綜合《紅星新聞》、《塔斯社》等外媒報導，28日一輛載著10名遊客、在當地被稱「小鋼炮」的車輛，於西伯利亞貝加爾湖小海（Maloye More）附近的冰面行駛時，疑因湖面上有冰縫，導致車輛側翻。

車上大多為中國人，事故導致一名江蘇旅行團的75歲中國籍女性死亡。而俄國官媒《塔斯社》引述警方說法指出，乘客中有一人來自台灣，目前事件已展開調查，相關單位朝過失致死方向偵辦。

另外，《新京報》報導指出，車輛翻覆還造成4名中國籍遊客輕傷。中國駐伊爾庫茨克總領館第一時間與當事導遊、中國遊客及當地救援人員取得聯繫，協調志工趕赴事發地，請救援人員迅速將傷者送往醫療站救治，目前受傷者已轉送至醫院，

