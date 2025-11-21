俄羅斯軍隊東線再壓境 烏克蘭獲飆風戰機仍難扭轉戰局

烏東頓巴斯地區舉目所及皆是茫茫白霧，每到秋冬，烏克蘭東部這樣的天候，成了俄軍新一波行動的掩護。趁著大霧，他們輕裝前行，駕著摩托車、破舊小汽車，甚至是單兵徒步，目標是包圍烏軍重要的後勤樞紐「波克羅夫斯克」。

法國前軍官兼戰地特派員安塞爾表示，「他們會刻意分散並藏匿起來，通常是躲在酒窖裡等待重新集結的訊號發出，屆時他們就能組成一個小隊。」

地面上俄軍在烏東前線以緩慢速度小心翼翼地包夾波克羅夫斯克，但空中的攻擊卻是鋪天蓋地、猛烈無比。11月中旬起，俄軍多次派出數百架無人機、發射數十枚飛彈，對烏克蘭首都基輔等地住宅區發動密集轟炸，打擊烏克蘭人士氣。

基輔受災民眾施科羅帕茨卡說，「我的第一個想法是，沒有人死亡就好了，房子可以重建，但人與動物才是最重要的。」

俄軍17日表示，他們對烏克蘭境內142個區域發動了攻擊，鎖定燃料與能源設施、鐵路基礎建設、遠程無人機倉庫，還有烏軍和外國傭兵的基地。對烏克蘭而言，這場戰爭每拖一天，就要耗費1.4億歐元、相當於50億台幣，更不用說明年還有一個高達130億歐元的財政缺口，澤倫斯基為了籌集戰爭所需的財源跟武器，一直在西方國家奔走。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，「我的立場是，首先，我們必須動用任何俄羅斯的資金投入烏克蘭的生產。」

俄烏戰爭後，俄羅斯因為國際制裁，有約3350億美元的資產，被凍結在比利時的「歐洲清算銀行」，歐盟打算把其中的1620億美元，提供給烏克蘭做為貸款，但在比利時等國反對下，各國一直無法達成共識。而武器方面，美國總統川普之前已經拒絕了澤倫斯基請求，不提供戰斧巡弋飛彈給烏克蘭。不過11月中旬澤倫斯基的一趟歐洲行，倒是與法國總統馬克宏簽下了意向書，法國同意未來10年，將提供烏克蘭100架飆風戰機。

法國總統馬克宏指出，「接下來烏克蘭將採購100架飆風戰機，這是我們最新一代的全配戰鬥機。」

除了飆風戰機，法國列車製造商阿爾斯通，也跟烏克蘭鐵路公司簽署了一份總額約4.75億歐元的合約，要提供烏克蘭55台火車頭，汰換仍在使用的蘇聯老火車頭。專家分析，烏克蘭擁有法國飆風戰機後，也將擁有足夠的空中打擊能力，去威脅或破壞俄軍的後勤，遏止他們自由集結與推進。

智庫歐洲戰爭研究所執行長邁可本哈穆說，「它是戰線後方約5到30公里間的區域，就是俄羅斯能夠在戰線上朝波克羅夫斯克和其他地方推進的原因，因為烏克蘭無法用飆風來挑戰這個後勤區，有了飆風，未來中期或許是可能的。」

這份戰機採購意向書對烏克蘭來說，雖然是一份重量級的支持，但卻是遠水救不了近火。首先是法國達梭公司，雖然已經生產了超過300架飆風戰機，產能也從每個月2架提升到4架，但目前達梭還有233架在排隊等待交付，烏克蘭即使找到採購武器資金問題的解決之道，這100架戰機也得從現在到2035年之間，等上好幾年。