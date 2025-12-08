俄羅斯連續3晚夜襲基輔 小川普:美國可能放棄烏克蘭

俄羅斯連續好幾天夜襲烏克蘭。（圖／達志影像美聯社）

俄羅連續三晚 夜襲烏克蘭首都基輔，光是週日深夜到週一凌晨，就有149架無人機來襲，當中131架被擊毀。俄羅斯看似沒有停火的打算，美國總統川普的長子警告，如果烏克蘭持續腐敗，有錢人繼續逃跑，美國可能會放棄烏克蘭，不再繼續調停。

俄羅斯連續好幾天夜襲烏克蘭。（圖／達志影像美聯社）

俄烏戰爭持續升溫，俄軍在多處戰線展開攻勢，包括摧毀烏克蘭庫皮揚斯克的軍事據點及攻佔紅軍村。在扎波羅熱州，俄軍散發投降傳單，同時無人機攻擊頻繁，造成烏克蘭平民傷亡。烏軍雖在泰赫耶村取得小勝，但黑海奇襲行動已達瓶頸，正加強人工智慧應用以對抗俄羅斯船隊。與此同時，和平談判進展緩慢，美國前總統川普對烏克蘭總統澤倫斯基未審閱和平提案表示失望，川普長子甚至暗示其父可能放棄調停角色。

俄羅斯國防部近日展示自家自走炮成功摧毀烏克蘭庫皮揚斯克的一處軍事據點，同時在紅軍村也取得進展。在扎波羅熱州，俄軍發射宣傳彈，散落呼籲烏軍投降的傳單。然而，烏克蘭民眾面臨的威脅不僅是傳單，還有致命的無人機襲擊。有一名男子目睹親人被無人機炸死後，自己也遭受攻擊導致腿部骨折，幸好附近的烏軍即時提供救援，一邊處理傷勢一邊警戒可能的再次襲擊。

在第聶伯羅彼得羅夫斯克州的泰赫耶村，烏克蘭第67獨立機械化旅成功擊退俄軍並奪回村莊，重新升起烏克蘭國旗。不過，一位不具名的烏軍指揮官表示，烏軍在黑海上的奇襲行動已經達到瓶頸，因為俄方已熟悉其策略。為此，烏軍決定加強人工智慧應用，繼續鎖定俄羅斯的影子船隊。該指揮官解釋，目前的目標搜尋是人工操作與人工智慧相結合的過程，未來無人艇將能獨立搜索目標，區分民用和軍用船隻，並做出更多決策。

俄軍已連續第三晚以無人機轟炸基輔，促使許多基輔平民自發組成志願團隊與軍方合作防範無人機。一名攔截無人機志願小組成員表示，他決定加入志願小組是因為經歷了俄羅斯無人機的猛烈攻擊，不想只躲在地下，而是要起身戰鬥。另一名志願者強調，這就是防空部隊的工作，包括機動編隊和干擾系統。

無人機戰火甚至蔓延至車諾比核電廠。烏軍指控俄羅斯於今年2月以無人機襲擊該設施，國際原子能總署檢查後發現，2019年完工的外層防護罩已嚴重損壞，需要全面修繕。

在和平談判方面，美國前總統川普表示對澤倫斯基至今未審閱和平提案感到失望。儘管美國派代表與俄烏雙方磋商，和談卻無明顯突破。澤倫斯基認為談話具建設性但非易事，並指責俄羅斯蓄意拖延。美國前高級情報官員Beth Sanner認為普欽尚未準備好和談，他想獲得更多好處並使烏克蘭處於更糟境地。

川普長子近日在訪談中暗示，他父親可能會放棄調停角色，並批評烏克蘭比俄羅斯更腐敗，有錢人已逃離只留下農民當炮灰。儘管他在政府中無職務，但其言論可能反映川普陣營內部對烏克蘭的不滿情緒。

