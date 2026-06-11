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一名擁有比利時與俄羅斯雙重國籍的男子 Mikhail Lochtchinin，遭俄國法院以叛國罪重判16年徒刑。比利時政府正積極爭取領事探視權，但遭俄方以國籍問題拒絕，人權組織則指控相關罪名純屬捏造。

根據外電報導，現年 50 多歲的 Mikhail Lochtchinin 出生於俄羅斯，但在西歐生活已超過 20 年。去年 7 月，他騎乘重機前往俄羅斯探親時遭到逮捕。俄國檢方指控他在 2022 年曾匯款 1.8 萬盧布（約 250 美元）給烏克蘭籍的前女友，用於購買軍用物資對抗俄軍，因此依叛國罪起訴。

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然而，Mikhail Lochtchinin 在法庭上堅決否認控罪，強調自己是遭到俄羅斯當局設局陷害。辯護團體指出，審判過程中並未提出任何實質的匯款證據，甚至連起訴書中提到的銀行卡號都是憑空捏造的。儘管如此，俄羅斯普斯科夫（Pskov）地區法院仍在上週判處他 16 年有期徒刑，他已表示將提出上訴。

比利時外交部對此案表示高度關切，並透露自逮捕以來，一直透過駐莫斯科大使館嘗試介入。比利時發言人指出，官方已多次要求進行領事探視，但俄羅斯當局以 Mikhail Lochtchinin 擁有雙重國籍為由，拒絕承認其比利時公民身分所享有的領事權利。比利時政府強調，將持續透過所有外交管道爭取接觸機會。

國際特赦組織（Amnesty International）也發聲聲援，呼籲俄方立即放人，並批評相關指控完全是「虛構的」。該組織指出，Mikhail Lochtchinin 被關押在非人道的環境中，導致健康狀況惡化。據悉，他的一隻眼睛已經失明，另一隻眼睛的視力也在衰退中，急需適當的醫療照護。

原文出處：俄羅斯重判比利時公民16年徒刑 遭控叛國罪引發外交與人權爭議

本文由AI協作，經編輯審核後發布