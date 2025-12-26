俄羅斯重申支持委內瑞拉 盼川普務實理性避免災難

俄羅斯外交部25日表示，美國對委內瑞拉的封鎖正導致加勒比海的海盜與強盜行徑再度興起，希望美國總統川普(Donald Trump)的務實作風能有助於避免一場災難。

外交部女發言人沙卡洛娃(Maria Zakharova)說，「今天我們在加勒比海目睹了徹底的目無法紀，當地早已被遺忘的竊取他人財物行徑，也就是海盜與強盜行徑正再度興起」。

她表示，俄羅斯持續倡議降低緊張，並希望川普的務實作風與理性能讓各方在國際法律準則的框架下，找到都能接受的解決之道。

沙卡洛娃說，「我們重申支持(委內瑞拉總統)馬杜洛(Nicolas Maduro)政府旨在捍衛國家主權與利益、並維護國家穩定與安全發展所做的努力」。

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞(Vassily Nebenzia)23日曾在安理會緊急會議中，指控美方的行徑與一切重要的國際法規準則背道而馳，稱美方的封鎖是「侵略行動」。

川普政府指控委內瑞拉利用主要資源石油資助「毒品恐怖主義、人口販運、謀殺與綁架」，因此在加勒比海進行大規模海軍集結，並表示將對所有在制裁名單下、進出委內瑞拉的船隻實施「封鎖」，以擴大對馬杜洛施壓。

卡拉卡斯(Caracas)否認參與任何毒品走私，並認為華盛頓旨在試圖推翻馬杜洛政權，藉此奪取委內瑞拉石油。(編輯：宋皖媛)