俄羅斯開嗆高市早苗！竟稱「台灣問題屬中國內政」 外交部反擊了
即時中心／高睿鴻報導
日本新首相高市早苗甫上任，就不斷展現對台友善、對中強硬的外交態度，更於日前赴國會答詢時，重申「台灣有事日本也有事」之固有立場；甚至還稱，若台灣遇難，也將對日本構成「存亡危機事態」。不難預期，此言瞬間引發中國炸鍋，且沒想到，竟連中國的盟友俄羅斯也來「湊熱鬧」、不僅公開批評高市的言論，更謬稱「台灣是中國不可分割的一部分，台灣問題屬於中國內政」。對此，我國外交部亦做出回應。
針對俄羅斯特地召開記者會砲打高市、且聲援中國立場等行徑，外交部大酸「在國際間拉幫結派」，並對於兩國持續散播貶損我國主權的荒謬言論，予以嚴正譴責；外交部也強調，對俄羅斯政府順應中國的威權作為，深表不滿與遺憾。
外交部接著重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中國共產黨統治的中華人民共和國，從來就互不隸屬；因此，任何意圖扭曲台灣主權地位的說法，都是侵害國際和平與穩定的「霸凌」行為，更也無法改變國際社會公認的台海現狀。
最後，外交部也表示，歡迎友盟國家持續在國際場合關切台海議題，展現堅定支持台海和平穩定的一貫立場。外交部承諾，台灣也將持續強化自我防衛能力與全社會防衛韌性、並與友盟國家緊密合作，攜手確保台灣及印太區域的自由開放與和平繁榮。
