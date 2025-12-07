俄羅斯開放中國免簽！網紅遭「槍抵肩膀」勒索3萬 俄警：不給錢就抓去關
中國外交部今年宣布，自9月15日至2026年9月14日，對持俄羅斯普通護照入境者試行30天免簽。俄羅斯總統普丁近日宣布，中國人若是以旅行、商務目的前往俄羅斯，可以免簽，但期限為30天，開放後讓不少中國人民開心前往俄羅斯旅遊，沒想到才剛開放免簽，就傳出有中國人到俄羅斯旅遊，遭到當地警方勒索。
一名中國網紅龍香芋在俄羅斯宣布免簽後，想要到莫斯科探望舅舅順便旅遊，抵達俄羅斯後他就住進舅舅的家中，但他跟舅舅在莫斯科柳布諾利市場附近購物時，竟遭到警方攔下，要求兩人出示相關證件。龍香芋和舅舅聽從指令出示入境證明，警方雖然確認護照、入境證明都合法，但還是追問龍香芋為何要來俄羅斯，接著要求出示居住證。
龍香芋連忙解釋說是來俄羅斯旅遊，暫時住在舅舅家，不是本地居民也不需要辦理居住證，但是俄羅斯警方表示龍香芋違法，威脅說要把他抓進監獄，隨後警方掏出計算機，按出3萬盧布（換算約新台幣1.1萬元）的價格，說給錢就可以私了，還威脅說若龍香芋不給的話，就會被抓進監獄。
龍香芋知道當地的罰款標準就是5千盧布（換算約新台幣1890元），於是詢問說可不可以給5千就好？俄國警察無視龍香芋的請求，就直接拉住他的手臂，將他抓進裝甲囚車，還以妨礙執法的名義直接沒收龍香芋的手機。進到囚車後發現，車上還有2名在俄羅斯做生意的中國大叔，大叔們透露這已經不是第1次被勒索，每次被抓都會被要求繳納5萬盧布。
囚車抵達警局後，俄國警察開始審問，期間舅舅想拿出手機錄影，結果被警察搶走，還拿槍抵在舅舅肩膀上。其中一名自稱是警官的人出面談判說，將金額降至1.5萬盧布（換算約新台幣5670元），是否可接受？龍香芋則說自己是學生經濟能力有限，再加上明天飛機就要起飛，當天一定要離開警局。討價還價後最終警官同意將金額降至8千盧布（換算約新台幣3024元），並以轉帳到警方的私人帳戶中支付，付錢後警方馬上大變臉，還和兩人微笑握手道別。
龍香芋回到中國後分享自身的慘痛經歷，警告若要到俄羅斯旅遊，一定要小心黑警。事實上，有中國網友指出，到俄羅斯旅遊要辦理暫住證明，如果住飯店、酒店，業者會代辦，但如果是居住在私人住所，則要請房東去申請，若沒申請的罰款就是5千盧布，不過會走正規流程，而非像是龍香芋一樣，要把錢轉進警方個人戶頭。
