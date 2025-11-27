俄羅斯關閉境內最後一座波蘭領事館 兩國關係再降溫

俄羅斯今天(27日)召見波蘭大使，並宣布將關閉波蘭駐西伯利亞城市伊爾庫次克(Irkutsk)的領事館。這也是波蘭在俄羅斯最後一座領事館。

法新社報導，本月稍早，波蘭境內鐵路的華沙-盧布林(Lublin)段因人為爆炸受損，華沙指控莫斯科是這起破壞行動的幕後黑手，決定關閉俄羅斯在北部港口城市格但斯克(Gdansk)的領事館。

俄羅斯外交部在一份聲明中表示，「波蘭領導層以荒謬的藉口削減俄羅斯在波蘭的領事館，是公然的敵對和不公正舉動」，並據此採取報復措施，將在今年底關閉波蘭駐伊爾庫次克的領事館。

波蘭外交部發言人韋維爾(Maciej Wewior)譴責，俄羅斯的決定「毫無根據」，因為華沙「並未在俄羅斯組織或支持恐怖主義及破壞活動」。

華沙先前已關閉了俄羅斯駐波茲南(Poznan)和克拉科夫(Krakow)的領事館，而莫斯科則關閉了波蘭駐聖彼得堡(Saint Petersburg)和加里寧格勒(Kaliningrad)的領事館。

至此，兩國對彼此僅剩下首都的大使館作為唯一的常駐外交機構。

波蘭是北約成員國中，唯一與俄羅斯和烏克蘭都有接壤的國家。自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，華沙與莫斯科的關係急劇惡化，波蘭收容了數十萬名烏克蘭難民，也成為西方軍援基輔的主要通道。