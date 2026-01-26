俄羅斯電子戰誤傷自家人！BMW與保時捷變成「高級廢鐵」

即時中心／廖予瑄、許雯絜報導新北市台64線快速道路25日凌晨2時許，一名25歲溫姓男子當天晚上喝完酒後，搭上46歲林姓男駕駛的計程車；溫男途中疑似不斷踹椅背，因此與林男發生口角；對方一氣之下便將他丟包在台64快速道路上，導致溫倒臥車道，且一連被4台車輾過當場死亡。對此，法醫高大成今（27）日認為，若要分析致死原因，就要從屍體的胎痕，以及肇事車輛被噴濺的血跡判讀；另他也痛批林男丟包的行為「不道德」。小黃司機台64丟包 醉男遭4車輾斃回故事發經過，在鐵路警察局服替代役的溫男，25日赴台北市文山區找朋友喝酒，酒過三巡後，便叫來計程車準備返回新北板橋區的嬸嬸家，並搭上林司機的計程車。但溫疑似在途中不斷踢車門及椅背，讓林司機十分不滿，最後林在行經台64線1公里處中和段時，將他趕下車。由於擔心溫男會發生意外，因此林司機也在丟包後，打給110報案；但是溫男下車後，卻因不勝酒力，直接躺在快速道路上，並遭4台轎車接連輾過。警消獲報到場後，發現溫男頭顱破裂、四肢嚴重變形、全身多處骨折，明顯死亡。溫男倒臥台64車道遭4車輾過死亡。（圖／警方提供）高大成：第1台車不一定輾斃溫男對此，高大成重申，這起死亡車禍最重要的關鍵是，「哪一台車將溫男撞死的責任最重」，他說，第1台肇事轎車不一定有直接將溫撞死，可能只是將他撞倒在地，「第2、3台輾過才導致死亡」；高強調，一般撞擊下半身不會致死，大部分死因為腦部、腹部遭撞，因此檢查屍體致死部位的胎痕及出血量，就可以判斷是哪一台車給了溫致命一擊。高大成指出血量不同可判定死因「應用胎痕判讀」「第1次跟第2次輾過的出血量不同」，高大成說，第1次輾過人體的出血量會較多，然而第2次輾過遺體，則幾乎不會有出血，只有輪胎痕跡，「雖然溫男遭4台車輾過，遺體破碎不堪會比較難判讀，但經過仔細分析，還是看得出來造成死因的車輛是哪台。」高大成接著說明，由於溫男的頭殼破裂、腦漿四濺，四肢也都變形，現場血腥不堪，因此可以從肇事車輛的底板、輪胎上被噴濺的痕跡，以及屍體上的胎痕，判讀是哪一台車是輾斃的主因，「輾到已流出的血，跟輾到活體所噴濺的血跡會不一樣，輾到活體的話血跡會明顯較多。」生前遭輾？生後遭輾？高大成曝關鍵他進一步解釋，從骨折處也可以判斷死者是生前還是生後被輾，若骨折處有血，且已滲入骨頭，就代表祂是生前被輾；但若是骨折處的血跡一擦就掉，就表示祂是死後被噴到血跡，「如果骨折處是死因，可以比對胎痕及血跡噴濺車底的位置判讀。」法醫高大成。（圖／民視新聞）道德問題！台64丟包害亡 高大成批：別當司機高大成也批評，縱使經過殘血分析後，認定溫男真的有喝酒，林司機也不該在快速道路將他丟包，「這件事跟他有沒有喝酒沒太大關係」，他說，晚間的快速道路本就很危險，車輛的速度很快，視線又不良，即使是沒有酒醉的行人在上面，也難保不會被車撞，「溫不是自願出現在那邊，是被司機丟包的」。最後高大成強調，若喝醉的客人沒有威脅到司機的人身安全，雙方就算有不愉快，司機也應到安全的地方，再讓乘客下車，「這是道德問題」；他表示，林這種行為十分不妥當，「如果理智容易斷線的人，不適合做服務業，建議他不要做司機。」《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／役男喝醉遭丟包台64「四車輾斃」高大成曝致死關鍵 怒批小黃司機：不道德 更多民視新聞報導替代役男喝醉「踢椅背」遭小黃丟包台64 4車輾過爆頭亡頂大資優生喝醉被小黃丟包台64！慘遭4車輾斃 司機自責「來不及」真的是酒醉鬧事？頂大生遭司機丟包4車輾斃 今解剖釐清死因

