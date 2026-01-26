俄羅斯電子戰誤傷自家人！BMW與保時捷變成「高級廢鐵」
記者鍾釗榛／綜合報導
最近莫斯科的街頭出現一幕荒謬景象，許多BMW與保時捷車主發現自己的愛車突然熄火、無法啟動，就算車子一切正常，也像突然變成「停屍車」，車主傻眼到不行。原來，這些德系車太聰明，聰明到自己鎖死自己，原因竟然跟軍隊有關！
電子戰惹禍？軍方訊號撞上防盜系統
事情是這樣的，俄羅斯軍方為了防範無人機攻擊，在莫斯科等城市開啟強力電子戰系統，干擾GPS與無線訊號。結果這些訊號剛好跟BMW與保時捷的防盜追蹤系統頻率撞上。車子一判斷訊號被干擾，就直接認定有人在偷車，於是自動切斷引擎和變速箱，把自己鎖死。
小偷沒來車主倒楣
最扯的是，小偷根本沒出現，但車主卻被困在路邊，看著自己的愛車成了一塊高級「廢鐵」。而且自從德國原廠撤出俄羅斯後，雲端伺服器都斷了，當地維修廠沒辦法更新軟體，只能用拔電瓶強制重開機的方式暫時解鎖。只要開到電子干擾區，車子又會自動封鎖，完全無解。
智慧車變路障
這次事件讓人哭笑不得，也讓車主見識到智慧防盜系統的副作用。原本是高科技保護愛車，現在卻因為電子戰信號，把自己困在街頭。專家也提醒，高度智慧化的防盜系統，在戰爭或特殊環境下，可能會出現意料之外的自保反應。
對莫斯科的車主來說，這不只是車壞了，而是科技太聰明反而害慘自己。誰能想到，車子保護自己的方式居然比小偷還兇？而且短時間內完全沒法解決，只能眼睜睜等信號干擾消退，無奈至極。
