俄羅斯頻繁挑釁增風險！歐盟全面收緊對俄簽證 取消多次入境許可
記者蒲世芸／綜合報導
據《德國之聲》7日報導，歐盟宣布，將全面停止向俄羅斯公民發放多次入境簽證，未來俄國人若想造訪歐洲，必須「每次都重新申請簽證」。歐盟此舉被視為對俄羅斯持續威脅歐洲安全的回應，目的是防止「破壞行動與簽證濫用」等風險。
俄公民須每次皆重新申請
根據歐洲執委會聲明，這項新規定旨在「維護公共秩序與安全」。歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在社群平台X上指出：「發動戰爭還期待能自由進出歐洲，這實在難以令人接受。」
她強調，歐盟正在收緊俄國公民簽證規範，「到歐洲旅行是一種特權，而不是理所當然的權利。」
俄方屢挑釁
報導指出，近來歐洲多國頻傳遭俄羅斯戰機及不明無人機侵犯領空的事件，加上間諜與假訊息活動層出不窮，促使歐盟採取更強硬的管控措施。根據新規，俄羅斯公民若計畫赴歐，需針對每趟行程重新提出申請。歐盟官員表示，透過頻繁審查，可降低安全漏洞與滲透風險。
目前，每年約有50萬名俄羅斯公民取得歐盟簽證，遠低於戰前的400萬人。不過，部分東歐國家仍批評，即使在俄烏戰爭持續期間，一些富裕俄國人仍能輕鬆到歐洲度假。
僅少數人可獲例外
歐盟也強調，政策仍將為部分特定群體保留「有限例外」，包括獨立記者與人權捍衛者等。歐盟官員指出，這些人「不應與克里姆林宮體系混為一談」。
此外，歐盟從2026年起，將要求俄羅斯外交官與領事館人員在區域間旅行前，至少提前24小時登錄行程，以防間諜行動與不當活動。
