俄羅斯首艘國產冰級LNG運輸船 北極試航達陣

根據英國航運相關網站表示，俄羅斯首艘由國內組裝完成的Arc7 ice-class液化天然氣（LNG）運輸船「阿列克謝·柯西金號」（Alexey Kosygin）近日在核動力破冰船「北極號」（Arktika）全程護航下，順利完成北極航程與破冰試航計畫的一半以上，成功通過北方航道最具挑戰性的冰況水域，為受制裁影響下的「北極LNG2號」專案擴大出口能力寫下重要新頁。

據最新資訊，「Alexey Kosygin」號輪已於二○二六年一月十三日在白令海峽與「Arctic」會合，正式展開全長約二千七百海浬的試航與交付航程，目的地為北極LNG2號工廠。該輪於兩週前完成交船，此次航行也是其服役後的首次考驗。

衛星影像顯示，船隊正穿越楚科奇海、弗蘭格爾島以南海域並朝向佩韋克附近及東西伯利亞海交界水域前進。航線中出現大量殘留自前一個夏季融冰期的老冰，這類多年冰即便對船體與推進系統高度強化的Arc7級船舶而言，仍屬高風險航行條件，業界通常僅在必要時才會選擇通行。

未來投入營運後，該船將與目前負責往返北極LNG2號與Saam浮式儲卸船（FSU）的「Christophede Margerie」共同承擔出口任務。隨著「Alexey Kosygin」號加入，俄羅斯北極LNG「影子船隊」規模也將擴增至十二艘，進一步強化其在高緯度能源出口體系中的運輸彈性。