俄羅斯體操明星簽約德國俱樂部引爭議

（德國之聲中文網）俄羅斯明星運動員安吉麗娜·梅爾尼科娃（Angelina Melnikova）於周六在德國體操聯賽中首次亮相。這位2020年奧運會冠軍、世界頂尖體操運動員已簽約德國TSV蒂特莫寧-開姆尼茨俱樂部，參加本賽季德國體操甲級聯賽的最後兩輪比賽。

然而，這個俱樂部簽約梅爾尼科娃的舉動頗具爭議，這位25歲的運動員被指涉足政治，支持俄羅斯總統普京及其在烏克蘭的戰爭。

德國TSV蒂特莫寧-開姆尼茨俱樂部教練塔蒂亞娜·巴赫邁爾（Tatjana Bachmayer）告訴德國之聲，簽約梅爾尼科娃“完全是出於競技方面的考慮”，並非一種政治表態。她說：“我們意識到這可能會引發爭議。但對我們來說，重要的是體育精神和國際理解。”

德國之聲也已經通過這一俱樂部向梅爾尼科娃本人尋求置評，但尚未收到回復。

德國此前對俄羅斯運動員重返賽場持強硬立場，但目前看來這一立場似乎有所軟化。一位德國政府發言人在評論梅爾尼科娃參加德國聯賽一事時表示：“體育絕不能被俄羅斯政治利用，我們也非常確信，此事並非如此。”

烏克蘭對梅爾尼科娃的“中立身份“提出質疑

梅爾尼科娃在今年3月獲國際體操聯合會（FIG）批准，以“中立”運動員身份參加國際比賽。在此之前，她整整三年只能參加俄羅斯國內的賽事。”

然而，烏克蘭方面對授予梅爾尼科娃的中立身份提出質疑，並敦促國際體操聯合會重新考慮其決定。

在4月致國際體操聯合會和國際奧委會主席的一封信中，烏克蘭體育官員列出梅爾尼科娃的諸多事例，指責她違反禁止俄運動員表達對戰爭支持的中立規則。

這些事例包括：梅爾尼科娃在社交媒體上發布了一張帶有俄羅斯軍事標志“Z”的照片；她為軍人子女舉辦訓練營；以及為一名在戰爭中陣亡的俄羅斯士兵的女兒籌款。因此，她被烏克蘭軍事情報部門列入了“恐怖主義冠軍”（champions of terror）數據庫。

事實上，今年早些時候，梅爾尼科娃甚至代表普京所在的政黨“統一俄羅斯”參加了地方選舉初選。她贏得了初選，但不久後便退出了競選，稱“很難將政治與體育結合起來”。

在梅爾尼科娃10月份於印尼雅加達舉行的世界體操錦標賽上奪得了她的第二個全能世界冠軍頭銜後，她贏得了普京本人的贊揚。“你在個人全能比賽中取得的輝煌成就，是送給你的粉絲、教練和導師們的一份珍貴禮物，”這位俄羅斯總統在賽後發來的賀信中寫道。

德國之聲曾要求國際體操聯合會解釋為何給予梅爾尼科娃中立身份，但未收到回復。

對開姆尼茨來說，這是一次重大的引援

梅爾尼科娃的加盟對德國TSV蒂特莫寧-開姆尼茨俱樂部來說，無疑是一次重大的引援。該俱樂部正力圖終結其勁敵MTV斯圖加特長達13年的冠軍連勝紀錄。

德國體操聯盟（DTL）周三向烏克蘭媒體Glavcom表示，他們只是遵循國際體操聯合會的標准，並表示他們信任這些標准。

DTL主席米歇爾·格茨（Michael Götz）表示：“我們首先將自己視為體育賽事的組織者和橋梁搭建者，我們的任務是為所有運動員提供一個在和平競爭中鍛煉的平台。我們既沒有能力也沒有權限去調查或評估個別運動員的政治行為。”

不過，DTL之前的立場似乎有所不同。其網站此前曾發表一篇文章，質疑國際體操聯合會在梅爾尼科娃問題上的“中立標准”。

記者Felix Schwadorf 和 Tina Gerhäusser對本文亦有貢獻。

Jonathan Crane