俄羅斯高階將領遇刺！在莫斯科遭人連開數槍

▲俄羅斯中將阿列克謝耶夫（Vladimir Alekseyev）今（6）日驚傳在莫斯科遭人連開數槍，目前人送往醫院急救，生死不明。（圖／翻攝自俄羅斯國防部）

[NOWnews今日新聞] 俄羅斯中將阿列克謝耶夫（Vladimir Alekseyev）今（6）日驚傳在莫斯科遭人連開數槍，緊急送往醫院急救，生死不明。阿列克謝耶夫是俄羅斯武裝力量總參謀部情報總局（GRU）的第二號人物，負責俄羅斯的情報工作，曾被指控干預美國大選遭到美方制裁，之後又因被指控是2018年俄羅斯在英國毒殺前情報官員事件的幕後黑手，遭到歐盟制裁。

綜合外媒報導，阿列克謝耶夫是在莫斯科一棟公寓大樓遇襲，遭人連開數槍，隨即緊急送往醫院。對於阿列克謝耶夫的傷勢以及槍手身份，犯案動機為何，俄羅斯當局都尚未提供更多消息。

不過，自俄烏戰爭爆發以來，俄軍已有多位高階將領遇襲，阿列克謝耶夫很可能就是最新的一位。

