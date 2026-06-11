俄羅斯高階軍官開車一半遭炸死！全場疑被兒子1張照片出賣

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俄軍負責掌管軍事彈藥的達米爾．達維多夫（Damir Davydov）上校車中被炸死，遭質疑是兒子的1張照片出賣。圖／翻攝自X@new27brigade

俄羅斯當地時間9日凌晨5點30分，莫斯科東部郊區突然發生汽車爆炸事件，而爆炸威力相當於500克TNT，經查，竟是負責掌管軍事彈藥的達米爾．達維多夫（Damir Davydov）上校，被救出時已經死亡；不過目前懷疑，達維多夫行蹤遭鎖定，是達維多夫兒子的「1張照片」所致。

根據《太陽報》、《每日星報》報導，一輛BMW X3日前在莫斯科東部郊區行駛途中遭炸，車輛當場起火燃燒，濃煙直衝天際；而當局獲報後趕緊前往救援，發現現場一堆殘骸，車內乘客已經明顯死亡，不過調查發現，死者竟是俄羅斯國防部負責掌管火砲及飛彈的達維多夫上校。

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報導指出，該起爆炸威力相當於500克TNT，然而去年12月，俄羅斯軍官法尼爾．薩爾瓦羅夫(Fanil Sarvarov）也在開車途中，距離此次事發地點不到1公里處遭炸彈襲擊身亡，有所巧合；目前警方正在調查該起暗殺事件，而敵軍烏克蘭當局尚未對此襲擊事件發表評論。

俄軍負責掌管軍事彈藥的達米爾．達維多夫（Damir Davydov）上校車中被炸死，遭質疑是兒子的1張照片出賣。圖／翻攝自X

不過網路盛傳，達維多夫身為俄羅斯陸軍學員的兒子日前在社群平台發出一張與車輛合影的照片，畫面中明顯透露車牌號碼，遭外界質疑達維多夫行蹤因此遭到掌控。

對此，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）為了進一步加強安全，防止家人生命受到威脅，將兒女帶到不同宮殿庇護，避免行蹤間接遭到曝光。



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