俄羅斯「危機」! 遭國際封鎖 老舊飛機拿出來湊合用 普丁還面臨這些難題.....

俄羅斯從倉庫中拉出老舊客機來使用。 圖 : 翻攝自 X / Nexta

[Newtalk新聞] 俄羅斯總統普丁近期陷入「統治危機」。據《華盛頓郵報》分析，普丁在國內外的權威正在持續下滑，甚至在美國總統川普、盟友及俄國軍方眼中，俄羅斯已不再被視為國際強權。與此同時，俄羅斯疑似在黑海國際水域發動無人機襲擊，擊中一艘土耳其貨船，這已是近期第四起針對土耳其船隻的攻擊事件。

此外，由於面臨國際封鎖，俄羅斯難以採買新的客機，只能從倉庫拉出就客機來湊合使用，加上飛機零件難以取得的情形下，旅客搭機隨時都面臨「危機」。

根據《華盛頓郵報》報導，普丁的統治基石正因俄烏戰爭而產生動搖，國內不滿情緒攀升，「最強俄羅斯」的神話已然破滅，民間對俄羅斯政府也不再信任。

當地時間 15 日，美國海岸防衛隊與美軍部隊合作，共同扣押了「影子艦隊」油輪「維洛妮卡號」。 圖：擷取自 @NOELreports X 分享影片

近期一艘掛著俄羅斯國旗的油輪遭強制扣押，且美國公開拒絕俄羅斯的聲明，顯示美國已不再將俄羅斯視為對等強權，讓俄羅斯國內激進派感到不安，要求普丁必須採取更果斷的行動，以重建俄羅斯的威信。

