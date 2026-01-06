俄羅斯「天竺葵-2」無人機再變身 背上攜行式防空飛彈低空作戰

烏克蘭無人系統部隊擊落俄羅斯改裝的天竺葵-2攻擊無人機，發現該機「背負」俄製9K333「柳樹」人員攜行式防空飛彈。 圖：翻攝烏克蘭武裝部隊Telegram

[Newtalk新聞] 軍事媒體《Defence Blog》報導，烏克蘭無人系統部隊日前擊落一架俄羅斯改裝的天竺葵-2（Geran-2，即伊朗「見證者」Shahed-136）攻擊無人機，該機「背負」俄製9K333「柳樹」（Verba）人員攜行式防空飛彈，研判是為針對烏克蘭低空飛行的戰機與直升機發動攻擊。烏軍已通報飛行員提高警覺，對任何無人機接近保持戒備。

根據烏軍拆解擊落的無人機發現，除有人員攜行式防空飛彈外，還配備相機與無線電數據機，推測是用來讓俄羅斯操作員從遠端遙控發射飛彈。此改裝讓原本用於自殺式攻擊的無人機，增加空中攻擊功能。報導指出，俄軍天竺葵-2先前曾改裝，在機身下方加裝掛架，掛載R-60（北約代號：AA-8蚜蟲（Aphid））紅外線導引短程空對空飛彈。此次以新的攜行式防空飛彈取代舊式短程空對空飛彈，精準度及攻擊射程大輻提升；但R-60因技術成熟、生產線無需大量新投資，仍保有價格優勢。兩者大量參雜部署，使低空飛行面臨更多的威脅。

烏方還發現，俄羅斯天竺葵-2做了性能提升，戰鬥載荷提升至90公斤，增加紅外線設備以反制烏克蘭的攔截無人機與戰機，凸顯俄烏衝突中雙方在無人機運用上的技術競賽。

「柳樹」人員攜行式防空飛彈，全系統重17公斤，最大射程達8000公尺，採用紫外線、紅外線光學導引，具備「射後不理」功能，飛彈發射以後會自行追蹤目標，射手不必繼續瞄準目標；系統還可將空中參數回傳其他作戰部隊，提供接戰資訊。對烏克蘭的攔截機群造成重大威脅。

烏克蘭防禦系統包括地面防空、電子戰與航空資產，常在夜間作戰中攔截天竺葵-2攻擊無人機。俄羅斯持續創新無人機功能，凸顯衝突中技術適應的重要性，新變體將迫使烏方調整戰術。

