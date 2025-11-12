俄羅斯「影子船隊」：無視制裁搬運八成俄國石油，還執行間諜及破壞任務
克里姆林宮表示，俄羅斯對美國總統特朗普將其兩家最大石油公司列入制裁黑名單「免疫且無所懼」。
支撐俄羅斯石油運作的是由「幽靈」和「殭屍」油輪組成的「影子船隊」，每天運送數百萬桶規避制裁的石油，供應全球尋覓低價的買家。
這支船隊還有其他客戶，包括伊朗的阿亞圖拉教士、委內瑞拉的將軍，甚至是那些更在意利潤而非環境威脅或船員安全（有些船員甚至被遺棄在海上數月或數年，喪失自由）的機會主義者、無良的西方商人。
然而，自莫斯科2022年入侵烏克蘭以來，陰影船隊的活動大幅激增，這支秘密船隊的主要受益者是普京政權。該政權不僅利用它走私俄羅斯的主要出口品——石油，以籌集資金資助特朗普所稱的「戰爭機器」，還用於針對歐洲北約國家，以及服務這些國家的海底電纜和管道的「混合」間諜與破壞行動。
俄羅斯、美國和沙烏地阿拉伯（沙特阿拉伯）並列全球三大石油出口國之一。
根據美國能源資訊署數據，2024年俄羅斯生產了全球約10%的石油。
烏克蘭戰爭爆發前，俄羅斯幾乎所有海上石油出口都由西方油輪運輸，多數為希臘船隻。貿易業務總部位於瑞士，保險則在倫敦購買。
但如今，據標普國際（S&P Global）分析師估計，每五艘運載俄羅斯石油的油輪中，就有高達四艘缺乏國際保護與賠償協會（International Group of Protection and Indemnity Clubs）12家互助保險公司的認可保險，而該協會涵蓋了全球約90%的海上貨運。這顯示影子船隊如今運輸了俄羅斯80%的石油，公開違逆與西方制裁。
「俄羅斯建立了一支影子油輪船隊，讓它能規避制裁，」基輔經濟學院高級經濟學家班傑明·希爾根斯托克（Benjamin Hilgenstock）向BBC表示:「但這些船隻老舊、維護不善，且不太可能有足夠的石油洩漏保險。」
「事實上，俄羅斯約四分之三的海運石油出口必須從波羅的海和黑海港口出發，這意味著這些船隻每天要在歐洲水域航行數次。」他補充說。
此外，標普國際數據還顯示海上油輪中近五分之一屬於影子船隊，這些鏽蝕船隻懸掛著鮮為人知國家的國旗，用以走私受制裁國家的石油。
其中，50%僅運載俄羅斯石油及石油產品，20%僅運伊朗石油，10%僅運委內瑞拉石油，剩餘20%不隸屬單一國家，運載多個受制裁國家的石油產物。而最大規模的船隊——服務俄羅斯、伊朗和委內瑞拉——主要駛向印度和中國，這兩個全球人口最多、也是最大海上石油及石油產品進口國。
俄羅斯石油的較小買家包括土耳其、新加坡和阿聯酋。
為了掩蓋蹤跡，這些「影子船艦」會：
在公海上進行船對船石油轉運，在港口管制機構監控較弱的國際水域，有時甚至在惡劣天氣下進行，以隱瞞貨物來源；
關閉或操縱自動識別系統（AIS），該系統傳輸位置、速度、航向、名稱、國旗和船隻類型等數據，有時偽造位置笨拙到讓船隻看起來像《神鬼奇航》系列中的黑珍珠號一樣，在識別系統的「陸地上航行」；
變成「幽靈船」——隱藏所有權數據、更換註冊國旗或根本不懸掛國旗，甚至每月數次更換整個油輪的名稱；
變成「殭屍船」——廣播獨特的國際海事組織註冊號碼，這些號碼實際上分配給了預定報廢的船隻，就像使用死者的身份證明。
海事分析公司Windward數據顯示，今年前八個月，懸掛假國旗的船隻數量至少增長65%，該公司估計陰影船隊如今包含1,300艘船隻。
國旗註冊服務也蓬勃發展。許多純粹是騙局，而其他雖然在技術上合法，但發行國對這門生意尚屬新手，缺乏監管國旗使用意願或能力。
「全球航運監管的運作方式，是由懸掛國旗的國家負責確保技術標準符合，並且石油洩漏保險充足。」希爾根斯托克表示。
「然而，當談到俄羅斯影子船隊時，我們指的是那些根本無法信賴其履行此職責的司法管轄區。」
2025年10月，一艘懸掛貝寧（Drapeau du Bénin 貝南）國旗的油輪被懷疑是引發丹麥機場關閉的「神秘無人機」的發射平台。這艘油輪在法國海岸外被扣押。法國布雷斯特（Brest）公共檢察官斯特凡·凱倫伯格（Stéphane Kellenberger）一開始的時候告訴法新社，扣押原因是船員「拒絕合作」以及「無法證明船隻國籍」。
這艘Boracay號剛從Pushpa號改名，此前還曾是Odysseus號、Varuna號和Kiwala號——並懸掛過七種不同國旗。
此外，被法國海軍攔截時，它正運載75萬桶來自俄羅斯聖彼得堡附近普里莫爾斯克石油終端的原油，目的地為印度瓦迪納爾（Vadinar）。
瑞典、挪威和德國這些北約國家也曾懷疑遭受俄羅斯無人機入侵。上週四（11月6日）歐盟首都布魯塞爾機場因附近發現無人機而被迫暫時關閉，其他地點包括比利時一處軍事基地亦有類似事件。
莫斯科否認對烏克蘭的盟國進行「混合戰爭」。
由於對Boracay號油輪的調查，北約國家發起了「波羅的海崗哨」（「Baltic Sentry」）任務。北約秘書長馬克·呂特表示：「船長們必須明白，對我們基礎設施的潛在威脅將帶來後果，包括可能的登船、扣押和逮捕。」
英國、丹麥、瑞典和波蘭表示，他們正在英吉利海峽、丹麥海峽、芬蘭灣以及瑞典與丹麥之間的海峽檢查保險文件。
愛沙尼亞、芬蘭、德國、冰島、拉脫維亞、立陶宛、荷蘭和挪威也同意「阻截並威懾」俄羅斯影子船隊，以回應波羅的海關鍵基礎設施周邊多起不明海底電纜切割和水下事件。
但是，影子船隊船隻僅能在港口或領海內被攔截——這是距海岸12海里的狹窄區域。
在公海，這要困難得多，尤其考慮到西方國家是全球航行自由的主要倡導者。根據「無害通過」原則，國家僅能攔截其認為威脅安全的船隻。
不過，俄羅斯政客呼籲，將針對運載俄羅斯石油運輸船隻的任何敵對行動視為對俄羅斯的攻擊。而且，當鄰國愛沙尼亞試圖在今年5月扣押一艘在愛沙尼亞與芬蘭之間無旗航行的油輪時，莫斯科派出一架戰鬥機在它周圍盤旋。
但是，影子船隊可能對全球安全的威脅更大。
主要航運公司通常在油輪使用約15年後即予報廢，25年後則多數會拆解。但影子船隊的油輪卻無法接受拆解程序。2024年12月，俄羅斯當局奮力控制兩艘50年船齡油輪在刻赤海峽因暴風雨受損而洩漏的高達5,000噸石油。
一名資深俄羅斯科學家稱這起洩漏事件為21世紀該國最嚴重的「環境災難」。「這是首次有如此大量燃料油外洩。」俄羅斯科學院院長維克多·達尼洛夫-達尼利揚（Viktor Danilov-Danilyan）告訴俄羅斯報紙。
據《金融時報》報導，位於杜拜等司法管轄區的幌子公司有些由俄羅斯石油公司資助——正在購買即將結束使用壽命的船隻，這不僅擾亂市場，還阻礙對新型油輪的投資。
隨後，透過匿名或新成立公司快速買賣的過程，用以進一步模糊責任歸屬。而且這些油輪的維護與監管一樣糟糕——容易發生機械故障和洩漏——而故障或關閉的應答器，也增加了在狹窄水域與其他船隻碰撞的風險。
儘管如此，這種高風險、隱秘的生意極其獲利豐厚。
根據Xclusiv Shipbrokers數據，一艘15年船齡的蘇伊士型最大油輪（Suezmax tanker）約需4,000萬美元，但S&P數據指出，一趟從黑海運往印度的單月俄羅斯石油航程，就能為船東賺進超過500萬美元。
這些黑暗船東將利潤據為己有，卻將潛在損失轉嫁給世界其他地方——因為缺乏保險，一旦發生事故或石油洩漏，就得由他人埋單。
即使制裁解除，這支黑暗艦隊仍將繼續航行——並在海上運輸的其他領域衍生出新變種。產業期刊《勞氏日報》（Lloyd's List）指出，「陰影船隊2.0」的輪廓已然浮現，並以中國貨櫃船Heng Yang 9為例，這艘船屢次被發現航行於俄羅斯佔領的烏克蘭與土耳其伊斯坦堡之間的航線。
BBC國際台奧爾加·薩夫丘克（Olga Sawczuk）亦協助本篇報導及編輯。
其他人也在看
快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝
鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
吳宗憲曝「粿王真正賠償數字」勸范姜彥豐：讓它平靜一點過去
吳宗憲聊到粿王婚外情事件，他斬釘截鐵表示，據他了解，最後是1200萬，部分可以分期付款，「這種東西（法院）是有行情的，不要掙扎了，王（王子）先生就500萬，她（粿粿）700萬，因為房子先付了400多萬還是500萬，房子過給他，就淨身出戶」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
日職/ 輸給台灣就改當投手！辰己涼介行使FA 尋求大聯盟機會
才剛來台灣打完亞洲職棒交流賽，據日媒報導，28歲的樂天金鷲球星辰己涼介今（11日）宣布行使國內自由球員權，未來的動向備受矚目。中天新聞網 ・ 5 小時前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 3 小時前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 4 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
AV女優認了遭黃明志邀大馬「崩潰當玩具」娃娃：他準備「快樂水」餵我！
馬來西亞歌手黃明志近日牽扯「護理系女神」謝侑芯命案再度被延扣三日，案件仍在調查中之際，AV女優「娃娃」接受媒體專訪，首度公開與他之間的過往。她不僅承認雙方曾多次發生性關係，更爆料在馬國時，黃明志曾親手遞給她一瓶「快樂水（Happy Water）」飲用，引發輿論譁然。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風路徑南修！晚間襲高屏 9縣市恐停班停課
氣象署指出，鳳凰颱風今上午11時位於鵝鑾鼻西南方約350公里海面，正以每小時11至14公里速度，朝北北東轉東北方向前進。中心氣壓為975百帕，近中心最大風速為每秒30公尺，瞬間最大陣風達每秒38公尺。暴風圈範圍方面，七級風暴風半徑為220公里，十級風暴半徑為60公里。颱風暴風...CTWANT ・ 1 天前
粿粿搬錢救王子4／王子5副業營業額破億卻哭窮？ 知情人士曝原因：口袋幾乎空空
旗下共有5項副業在經營的王子，今年初還宣稱和毛弟的全部副業營業額加起來破億元，過往更是以賓士、特斯拉等名車代步，但其實據悉，他的經濟狀況並不如外界所想像的闊綽，原因就是理財觀念不佳，加上父債纏身。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
蔣萬安贏了！台北出大太陽 網友要「咕嚕咕嚕人」出來道歉
鳳凰颱風來襲，台北市長蔣萬安昨天宣布今天（12日）正常上班上課後，臉書再度遭到網友灌爆「蔣不聽」、「咕嚕咕嚕」等流言洗版。不過今早天氣放晴甚至一度出現大太陽，先前留言的網友大翻車，同篇貼文也湧進「出太陽啦，各位」、「300％連任」、「台北沒放颱風假是明智決策」、「罵人的要不要出來道歉」。中天新聞網 ・ 6 小時前
粿粿護愛到底！心疼王子「願獨扛800萬賠償金」 范姜彥豐氣炸了
粿粿（江瑋琳）遭老公范姜彥豐毀滅式爆料，與王子（邱勝翊）的不倫戀因此曝光，在網路上引發軒然大波。週刊今（12）日爆料，范姜彥豐起初向兩人求償1600萬，最後心軟要粿粿、王子一同承擔800萬，沒想到粿粿竟然想獨自扛下賠償金，讓范姜彥豐得知後氣炸。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
遊美出軌另一對3／簡廷芮、王子「互撩留言全被挖出」 網友扮柯南：貼得比粿粿還近
王子被爆不僅介入粿粿與范姜彥豐的婚姻，現在更被起底也撩過簡廷芮，不僅互動曖昧，社群網站上一來一往的留言也被翻出。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
50元就中1.2億頭獎！辛龍曾揭密1方法玩大樂透 「數字會浮出來」
「國標舞女王」劉真2020年因心臟主動脈瓣狹窄入院開刀，手術期間卻因腦壓過高陷入昏迷，最終在同年病逝，享年44歲。丈夫辛龍當年舉辦完追思會便消失至今，10日無預警出現在飛碟電台《夜光家族》接受專訪，讓許多粉絲相當懷念。辛龍最讓人津津樂道的是曾花50元就中了大樂透1.2億頭彩，他過去公開自己中獎的秘訣，透露在選號時靠1方法，數字自然就會浮出腦中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
北漂夫妻見證炒房瘋狂現場！投80萬1年後拿回100多萬 中年買房領悟「勇敢買缺陷房...」｜買房財之道
高房價年代，人到中年才買房不稀奇，難的是如何趕進度，聰明買房不後悔？自行創業成立科技公司的李卓軒，一直到43歲從台北搬到台中，發現當地房價親民，才有勇氣買房。他與太太目前持有一間透天新成屋自住、一間捷運中古大樓3房當辦公室。李卓軒透露，買3房時發現漏水找到證據，從投資客屋主手上殺價近百萬，再花10多萬做好防水工程，一來一往省了6位數，很多人不碰漏水屋，但他不這樣想，世上沒有十全十美的房子，但可以把它變得接近完美。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
辛龍中1.2億樂透揭密訣 笑說好運「全都是劉真帶來」
辛龍因愛妻劉真過世，消失演藝圈5年，昨（11日）無預警現身飛碟電台，侃侃而談劉真生病到離世後的心情。辛龍堪稱演藝圈的寵妻男星，當年她花50元中樂透頭彩1.2億元，還笑說好運「全都是劉真帶來」，當時他坦言中大樂透後，雖生活沒有太大改變，但卻讓他更珍惜與家人相處的時光。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
陳偉霆孩子媽何穗太辣！產後美照首曝光 網驚呼：不是剛生完？
中國超模何穗上月驚喜宣布升格媽媽，還與情纏多年的陳偉霆曬出抱著嬰兒的照片，直接官宣生子嚇傻網友與粉絲。何穗今（11日）更新小紅書，穿著貼身瑜伽服大秀窈窕曲線，由於她24天前才公開生子喜訊，再度讓網友讚嘆：「不愧是超模，恢復得真好！」鏡報 ・ 21 小時前
提早領便當／獨家！出遊打卡私事多 賴慧如頻告假8點檔遭賜死
現年29歲的女星賴慧如，6年前就開始演出8點檔母親角色，但私底下的她正值享受人生的黃金期，不久前她在8點檔《好運來》提前領便當，對外說是有唱片錄製安排，據悉其實和請太多假有關。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前