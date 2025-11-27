俄羅斯：美國新版和平方案可談 但敏感議題未突破

（中央社莫斯科26日綜合外電報導）俄羅斯對美國提出新和平方案的部分內容表達歡迎後，今天表示終結俄烏戰爭的談判正在「認真進行」。這場戰爭是二戰以來歐洲最致命的衝突。

俄羅斯官員警告，達成協議仍遙遙無期。美國總統川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）預定下週赴莫斯科繼續磋商。

不過，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在電視訪問中指出，談判「仍在進行中，過程是認真的」。

華府尚未公布最新方案。川普稱這是「微調」版本，基於先前28點提案修訂而成，之前提案遭基輔及其歐洲盟友強烈拒絕，認為內容更像是「克里姆林宮的願望清單」。

廣告 廣告

川普和本週與俄方代表會談的美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）對新版提案表達審慎樂觀。

烏克蘭官員表示，德里斯科本週稍晚也將前往基輔繼續會談。

目前不清楚新版方案與之前版本的相似程度，但一名知情官員告訴法新社，新草案條列內容較少，且對俄烏核心爭議的領土問題未做出處理。

克宮顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）接受俄羅斯國營電視台記者訪問時表示，草案需要「真正認真分析」，俄羅斯尚未與任何一方討論細節。

他說：「部分內容可被正面看待，但仍有許多項目需由專家進行討論。」

原始版本方案未徵詢烏克蘭的歐洲盟友，方案要求基輔撤出東部頓內茨克地區（Donetsk），同時美國將事實上承認頓內茨克、克里米亞（Crimea）與盧甘斯克（Lugansk）為俄羅斯領土，但這項方案引發強烈批評。

新版計畫似乎較能讓基輔接受。烏克蘭稍後表示，已與美國達成一項「共識」，雙方在日內瓦（Geneva）會談後刪除了部分基輔難以接受的項目。

克宮今天提醒，現在要說是否接近達成協議還「言之過早」。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）指出，歷經數天談判，美國計畫的修訂已開始為可能的和解奠定基礎。但她警告，俄羅斯沒有展現出真正想停止戰鬥的跡象。

就在外交努力持續之際，烏克蘭今天通報再次遭到空襲。

札波羅熱州長費多羅夫（Ivan Fedorov）表示，俄羅斯無人機夜間襲擊烏南札波羅熱區，造成多人受傷並損毀數十棟房屋。（編譯：徐睿承）1141127