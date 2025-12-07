俄羅斯：美國新版國安戰略 大致符合莫斯科立場

俄羅斯今天(7天)表示，美國新版國家安全戰略呈現與以往政策「明顯不同」的方向，當中多項內容調整「大致符合」莫斯科的觀點。

美國政府5日公布新版國安戰略，對歐盟提出尖銳批評，指其過度管制、缺乏「自信」，未來可能因移民問題面臨「文明消失」的危機。文件並指出，美國將防止其他大國主導國際秩序，但強調「這不意味著要耗費軍力與資源，遏制所有大國與中等強權的影響力」。

克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)在國家電視台「俄羅斯」(Rossiya)受訪時說，「目前看到的這些調整，與我們的看法大致相同。」他並表示，現任美國政府「與以往各屆截然不同」。

培斯科夫稱美國總統川普(Donald Trump)目前在國內政治上處於強勢地位，因此能依照自己的看法調整戰略方向。

新版美國戰略發布之際，烏克蘭官員正在美國佛羅里達與川普陣營磋商美方提出的和平方案，但三天會談未見明顯進展。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)承諾將持續推動談判，以期達成「真正的和平」。與此同時，俄軍昨天凌晨再度以無人機和飛彈攻擊烏克蘭多地。

澤倫斯基預計8日在倫敦與法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)、英國首相施凱爾(Keir Starmer)以及德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)會面，評估談判狀況。(編輯：沈鎮江)