俄羅斯「黑寡婦」專挑士兵騙婚 等老公陣亡笑納600萬撫恤

2025年10月22日，克里米亞塞凡堡，應徵入伍的俄羅斯新兵列隊參加前往駐地的入伍儀式。路透社



俄烏戰爭打了將近4年，俄羅斯出現一批被稱為「黑寡婦」的女性，專挑士兵騙婚，等著老公陣亡繼承遺產，領取豐厚撫卹，俄羅斯國會議員斯魯茨基將這群女性比喻成玷污神聖英雄的惡魔，議員有意立法嚴懲「黑寡婦」，但不僅是騙婚，俄國提供高額的從軍獎金及撫卹，早已引發士兵家屬的搶錢大戰。

《華爾街日報》報導，俄羅斯40歲男子漢多日科（Sergey Khandozhko）2023年10月入伍，入伍的第2天就結婚，家人非常困惑，從沒聽他提過女方，也未曾聽聞他有結婚計畫，結婚典禮沒有任何照片，新人未曾交換婚戒，婚後女方繼續與前夫以及其與前夫所生的孩子同住。

2025年10月27日，駐紮頓內次克的烏克蘭軍人，押解2名俄羅斯戰俘。路透社

漢多日科的嫂嫂受訪表示，漢多日科在烏克蘭陣亡後，遺孀索科洛娃（Elena Sokolova）領取了20萬美元（約618萬元台幣）撫恤金，這相當於俄國平均年薪20倍，家人這才發現不對。今年稍早，俄羅斯一民事法庭認定遺孀索科洛娃誘騙結婚，目的是繼承遺產，判婚姻無效。遺孀上訴，也拒絕受訪

《華爾街日報》稱此現象在俄國非常普遍，人們稱這類女子「黑寡婦」，而形成這現象的重要因素，是俄國不得不以高額報酬吸引男性赴前線，包括豐厚的軍餉、獎金及陣亡撫恤金。

2025年11月6日，一名俄羅斯士兵在烏克蘭裝載旋風-G多管火箭砲。美聯社

撫卹金依照軍階等情況有別，但是通常超過18萬美元（約556萬元台幣），這樣的數目在士兵貧困的家鄉，足以引發親屬爭吵反目，也吸引想分一杯羹的投機者。

《華爾街日報》指法庭文件顯示，有失聯多年的父親在兒子陣亡後忽然現身，要求分撫恤金，還有祖父母以曾經照料孫輩為由要分錢。俄羅斯議員和官員表示，其中最惡劣還是「黑寡婦」，她們在士兵上戰場前誘騙結婚，只為「老公」戰亡後牟利。

2025年10月29日，俄羅斯總統普丁到莫斯科一間軍醫院，探視傷兵。路透社

俄羅斯國會下議院「國家院」（State Duma）國際事務委員會主席斯魯茨基（Leonid Slutsky）今年稍早氣憤表示：「這些惡魔想玷污最神聖的事物——對陣亡英雄家屬的關愛！」他將黑寡婦比喻成「（二戰）列寧格勒圍困戰中的劫掠者」。

俄羅斯法律專家表示，「黑寡婦」的規模難以確定；目前也只能靠法院判斷涉案婚姻究竟是真實結婚還是圖謀遺產的詐騙。《華爾街日報》指社群媒體助長了這類騙局，在「俄羅斯版臉書」VK有數十個供女性尋找在烏服役俄國士兵的約會群組，例如「與士兵約會（Dates with Soldiers）」、「與肩章約會（Dates with Shoulder Marks）」等。

