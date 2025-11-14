俄羅斯AI人形機器人首秀失利 當眾摔倒被拖走退場

（中央社莫斯科14日綜合外電報導）俄羅斯首台配備人工智慧（AI）的人形機器人本月10日在莫斯科一場科技展上首次正式亮相時，在舞台上當場摔倒，工作人員趕緊將它拖離現場，並用黑布擋住台下觀眾視線。

「新聞週刊」（Newsweek）報導，開發團隊介紹，這台名為AIdol的人形機器人主要是以俄羅斯國產零部件打造，是這類機器人的先進典範。當AIdol隨著「洛基」（Rocky）系列電影配樂在兩名員工引導下從舞台後方走出來，它突然失去平衡倒地，甚至有數個零件散落在台上。

俄羅斯獨立媒體分享的影片顯示，工作人員趕緊把AIdol拖到舞台後方，還有人拉起黑布遮擋觀眾視線。

AIdol的推出，顯示俄羅斯試圖加入全球爭相發展AI人形機器人的競賽。俄羅斯機器人公司Idol表示，AIdol透過AI整合了肢體動作、操作物件及擬人互動等能力。

這台機器人跌倒被歸咎於校準問題，且Idol公司堅稱AIdol當時還在測試階段，公司執行長維圖金（Vladimir Vitukhin）說道：「我希望這項錯誤將變成寶貴經驗。」

AIdol的發布會旨在展現俄羅斯的AI與機器人技術進展，然而，俄國社群媒體和科技論壇上的批評人士將矛頭指向AIdol缺乏穩定性，以及推出未完成原型機的決定。AIdol跌倒影片在網路上廣為流傳，許多人質疑，俄國機器人產業是否真的準備好參與國際競爭。

AIdol的開發團隊則反駁批評言論，指出AIdol採用48伏特電池，可持續運作6小時，且77%零部件為俄國國產，公司計劃未來將此比例提高至93%。

他們補充道，AIdol配備19個伺服馬達，讓它能展現12多種基本情緒及數百種微表情；它的矽膠皮膚經過特殊設計，能以不同的軟硬程度模擬人類臉部表情。

維圖金在發布會上強調：「這台機器人能微笑、思考和感到驚訝，就像人類一樣。」（編譯：洪培英）1141114