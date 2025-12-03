俄美未就烏領土問題達成一致 歐盟2027年底終止俄氣進口

（德國之聲中文網）俄羅斯和美國代表在克裡姆林宮就結束烏克蘭戰爭進行的談判看來並未取得進展。莫斯科表示，將繼續舉行對話。俄總統普京與美特使維特科夫（Steve Witkoff）以及美總統特朗普的女婿庫什納（Jared Kushner）談了五個多小時。

盡管在莫斯科的談判未取得突破，歐盟國家之後不久達成一項一致：2027年底前停止進口俄羅斯天然氣。

普京的外交政策顧問烏沙科夫（Juri Uschakow）表示，克裡姆林宮的談判後，盡管沒有離和平更遠，也沒有離沖突的解決更近。他說，還有許多工作要做，比如俄羅斯要求烏克蘭割讓領土問題尚未達成妥協。普京要求獲得烏克拉東部頓巴斯整個地區，盡管俄軍並未控制全部領土。基輔則予以拒絕。

普京的顧問烏沙科夫表示，與美方約定不公開談判進程。美方將向特朗普匯報談判結果，之後再與俄方聯絡。

烏沙科夫稱，普京向美方代表發出友好的、也是政治性的信號帶給特朗普。烏沙科夫稱，雙方也談及俄美經濟合作的新開端。莫斯科有意讓美國取消嚴厲的制裁，俄經濟正承受愈來愈大的壓力。

庫什納首次參加克裡姆林宮會晤

這是特朗普特使維特科夫今年第六次與普京會晤，庫什納則是首次參與。德新社評述說，二人都代表美政府中支持迅速恢復與俄羅斯關系的一派。據《明鏡周刊》報道，維特科夫和庫什納抵達莫斯科後，普京因出席一個銀行論壇會議，直到晚上才接見二人。在等待期間，二人在俄方代表陪同下參觀了莫斯科市內。俄國家媒體播放了二人在俄羅斯新年裝飾下的紅場散步的畫面。

11月底，美國28點和平計劃曝光，之後受到批評，被稱為“俄羅斯的願望清單”和烏克蘭的投降聲明。此後，因許多內容對烏克蘭及其歐洲支持者不可接受，該計劃經過修改。美國和烏克蘭代表也在佛羅裡達就該計劃進行了雙邊談判，此後舉行了這次克裡姆林宮的談判。

普京威脅歐洲

普京於2022年2月發動了這場違反國際法的侵烏戰爭。就在與維特科夫會晤前，普京還對烏克蘭的歐洲支持者發出威脅：“我們沒打算與歐洲開戰，我已經說過100次了。但如果歐洲想打仗並且開戰，那我們立刻就可做好准備。”

普京在媒體面前批評歐洲施壓下特朗普最初28點和平計劃所作出的變動。據國際文傳電訊社，普京稱歐洲的建議旨在阻礙和平進程。

歐盟國家多次明確表示，就特朗普的計劃，不能接受在歐洲通過暴力改變邊界的行為。只有烏克蘭能決定其領土。

歐盟就徹底放棄俄天然氣達成一致

為長期獨立於俄羅斯的能源進口，從而降低受脅迫的可能性，歐盟國家計劃最遲在2027年年底前徹底停止進口俄羅斯天然氣。歐盟成員國政府以及歐洲議會在布魯塞爾就此達成一致。針對俄羅斯向斯洛伐克和匈牙利的石油出口，歐委會明年將提交一份退出計劃。歐盟僅剩這兩個國家仍在進口俄羅斯石油，兩國也高度依賴俄羅斯天然氣。

這一新規定將作為對俄制裁措施的補充，並減少俄羅斯對烏戰爭的資金來源。

德外長：德國再提供2億美元為烏購買美軍火

德國外長瓦德富爾則表示，將繼續為烏克蘭提供軍事援助。在前往布魯塞爾出席北約外長會議前，瓦德富爾表示，德國將再提供2億美元購買美國軍火提供給烏克蘭。

德國國防部長皮斯托裡烏斯已於11月中旬宣布提供這筆資金中的大部分——1.5億歐元。瓦德富爾表示，除這筆2億美元的資金之外，德國還將額外貢獻2500萬歐元用於北約一個信托基金，為烏克蘭提供冬季裝備、醫療用品等。

瓦德富爾表示，普京“尚未展示出真正的談判意願”。他說，普京“想要試探我們的防御能力，他想要分裂我們，削弱我們的聯盟”，但不會得逞。

北約32個成員國外長周三在布魯塞爾舉行會議，商討華盛頓終結烏戰的動議，不過美國國務卿盧比奧缺席。

德國、波蘭、挪威、荷蘭、加拿大表示，將共同提供約10億美元額外資金為烏克蘭購買美國武器。

（德新社、法新社等）

