俄耶誕節攻擊不斷！ 澤倫斯基稱「烏克蘭人都盼普丁死」

烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／美聯社）





耶誕佳節，俄羅斯並沒有放緩攻擊力道，對此，烏克蘭總統澤倫斯基在平安夜預錄的談話影片中提到，也許烏克蘭人民，心裡都會想著要讓俄羅斯總統普丁死去。但我們會祈求更宏大願望，那就是期盼俄烏能盡快和平停火。

建築物前炸出火光與大量濃煙，俄軍再釋出最新畫面，這回是針對烏東頓內茨克州的羅登斯克市發動攻擊，而且不只這裡，烏克蘭北部城市切爾尼戈夫也遭受無人機襲擊，造成一棟民宅住戶1死8傷，烏克蘭民眾的耶誕節沒有歡樂氣氛，只有持續遭俄軍攻擊的驚恐，這也讓烏克蘭總統澤倫斯基在耶誕談話中對普丁說出重話。

廣告 廣告

烏克蘭總統澤倫斯基：「今天我們懷抱著共同夢想，一起許下這個心願，我們每個人也許私下都會想，希望他（普丁）能死去，但當我們向上帝祈禱時，我們會祈禱更多，包含祈求烏克蘭能和平。」

澤倫斯基坦言烏克蘭人民都盼望普丁能死去，但眼下更重要的是希望能達成和平停火，讓國內免於再被砲火轟炸。澤倫斯基證實25日已和美國特使魏科夫，以及川普女婿庫許納展開1小時的會談，美烏雙方聚焦結束俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭，至於俄方則表示，美烏和平談判進步緩慢，但仍穩定進行，各方持續推進談判，就盼戰火能夠永久止息。

更多東森新聞報導

美俄佛州對話登場 澤倫斯基促美對俄加壓

澤倫斯基：烏美會談不易！籲確實安全保障才談領土

俄烏停戰博弈 澤倫斯基棄北約換「和平籌碼」

