俄船隻二度出現英國外海 英疑正測繪海底電纜圖

英國國防大臣希利表示，「如果琥珀號改變航向，我們已準備好軍事選項。」

英國官方指控，俄羅斯的一艘船隻「琥珀號」，最近二度進入英國北部外海，並使用雷射照射正在追蹤對方動態的英國軍方偵察機，干擾飛行員的飛行。英方表示這非常危險，還警告如果這艘船隻膽敢繼續南下，英國已經準備好做出軍事回應。

琥珀號已經在當地航行數週，目前正處於蘇格蘭北部、英國水域邊緣。雖然俄方一向宣稱琥珀號是海底研究船，但英國國防大臣表示，這艘船隸屬於俄羅斯深海研究總局，這個機構的主要任務是在和平時期進行監視，在衝突時期進行破壞活動。英國情報則顯示這是一艘間諜船，正在測繪英國的海底電纜，而超過90%的英國數據，包括數十億美元的金融交易，都是透過這些電纜傳輸的。

英國外交大臣古柏指出，「俄方的行動非常危險，這已經是這艘琥珀號今年第2次出現在英國水域，我們對蒲亭態度清楚，我們看見了，也知道他在做什麼。」

俄國駐倫敦大使館則是否認相關指控。他們發出聲明，堅持這艘船隻只是在進行海底研究，而英方挑起軍國主義式的恐慌，只會讓歐洲安全局勢進一步惡化。

歐洲今（2025）年曾多次發生海底電纜遭到切斷，以及機場出現無人機的事件，讓各國都不敢大意。歐盟與北約多次指責，這是俄羅斯的灰色地帶作戰，目的可能是對歐洲支持烏克蘭發出警告、或是蒐集相關作戰情報。