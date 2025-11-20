俄船雷射干擾飛行員 英備妥軍事選項

記者施欣妤／綜合報導

英國國防大臣希利19日指控俄國間諜船「琥珀號」（Yantar）在蘇格蘭北部水域，以雷射照射英國海軍P-8巡邏機機組員，他對此強烈譴責，稱此舉「極度危險」，而英國已準備好回應，且不排除「軍事選項」。

「琥珀號」為俄國防部深海研究總局的海洋研究船，希利直言該船是俄羅斯艦隊的間諜船，平時用於監控，戰時則具破壞能力，對英國與盟邦海底電纜等水下關鍵基礎設施造成巨大威脅。「琥珀號」去年11月與今年1月，就曾航經英吉利海峽，疑對英國水域進行監控。

希利表示，英國海軍巡防艦與P-8海上巡邏機，在蘇格蘭北部海域監控「琥珀號」時，P-8機組員遭「琥珀號」以雷射刻意照射，這是該艦首次對英軍採取此類行動。希利直言此舉「極度危險」，可能導致飛行員失明，危及飛行安全。

希利警告俄方，「我們已經『盯上』你們」，若「琥珀號」繼續南行，英軍不排除採取軍事選項等應對措施。他也說，已修改海軍交戰規則，以便該艦進入英國附近水域時，當局更加密切跟監。

英國公布疑似俄間諜船「琥珀號」影像。（取自英國防部「X」）