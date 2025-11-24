俄艦、油輪穿越英海域 英攔截監控

記者廖子杰／綜合報導

美國「有線電視新聞網」（CNN）23日報導，英國皇家海軍巡邏艦「塞文號」（HMS Severn，P282），近日在英吉利海峽監控並攔截了1艘俄羅斯海軍護衛艦，以及1艘俄籍油輪；相關資料顯示，過去2年間，俄方在英國周遭水域的活動增加了30%，引發各界關注。

英國國防部23日表示，「塞文號」在過去2週期間，於英吉利海峽全程監控並攔截俄海軍護衛艦「堅毅號」（RFN Stoikiy，545），和1艘名為「葉利尼亞號」的俄籍油輪，直到兩艦航行至法國布列塔尼外海，才將後續監視任務移交給在該海域執勤的北約盟軍船艦。

廣告 廣告

英國防部並透露，數據顯示過去2年來，俄軍在英國鄰近水域的活動增加30%，為此皇家海軍除派遣軍艦在周邊海域定期巡邏，也向冰島部署3架 P-8A「海神」海上巡邏機，藉此強化北約在北大西洋與北極圈地區，對俄軍潛艦與船艦的情監偵能量。

英國防大臣希利19日則控訴俄國間諜船「琥珀號」（Yantar）在蘇格蘭北部水域，以雷射照射英軍巡邏機機組員，除予以強烈譴責，更稱此舉「極度危險」，直言英國已準備好回應，且不排除「軍事選項」。對此，俄駐倫敦大使館則反控英政府「歇斯底里、煽動軍國主義」，聲稱莫斯科當局無意破壞英國的安全。

英國皇家海軍巡邏艦「塞文號」（左下），於英吉利海峽密切監控俄軍護衛艦「堅毅號」動向。 （達志影像／美聯社）