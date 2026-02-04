俄蘇-34戰機黑海遭愛國者擊落! 疑北約給情資 烏外國傭兵遭報復打擊

近期有消息稱，烏軍在黑海地區成功擊落了一架俄軍蘇-34 戰機，對俄軍打擊烏克蘭南部地區的計畫造成巨大的影響。 圖：翻攝自 @astraiaintel X 帳號

[Newtalk新聞] 俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭持續至今已將滿四年，雙方目前仍在前線激烈交戰，針對領土控制權的拉鋸也仍在不斷上演。近期有消息稱，烏軍在黑海的蛇島地區成功擊落了準備飛往烏克蘭南部地區執行轟炸任務的俄軍蘇-34 戰鬥轟炸機，重挫了俄空天軍在黑海地區的攻勢。作為對相關打擊行動的報復，俄軍使用導彈與遠程無人機襲擊了敖德薩州的外國雇傭兵部署點，進一步擴大的俄軍無人機打擊範圍也受到了各國軍事專家的廣泛關注。

廣告 廣告

《騰訊網》軍事專欄作者「科工視界觀」指出，俄羅斯空天軍近期持續針對烏軍在敖德薩州的軍事部署進行打擊，試圖中斷北約透過敖德薩港口向烏克蘭提供武器的運輸路線，並陸續襲擊倉庫、軍工廠、發電廠、變電站與交通樞紐等設施。

然而，頻繁執行打擊任務的行為，卻讓烏軍總結出了俄軍戰機的行動規律。最終，烏克蘭在黑海蛇島的西南海域地區，使用美國援助的愛國者 PAC-2 防空系統對俄軍戰機進行伏擊，成功擊落了一架俄軍的蘇-34 戰機，並導致機上 2 名俄羅斯飛行員陣亡。

「科工視界觀」認為，北約可能早在該架蘇-34 起飛執行任務時就已鎖定目標，並將相關數據、情報傳輸給烏軍的防空部隊，讓沒有開啟偵測雷達、保持雷達訊號靜默的防空系統針對俄軍戰機發動攻擊，隨後立即進行轉移，成功挫敗了俄空天軍的進攻計畫。

「科工視界觀」稱，導致此次戰機損失的主要原因，與俄軍在黑海方向缺乏電子戰飛機、預警機等護航設備有關，推測克里姆林宮可能在遭遇此次損失後，暫時降低使用戰機襲擊烏克蘭南部重要設施的策略。

在蘇-34 遭到擊落後，俄軍迅速實施了報復計畫，使用包含導彈、天竺葵遠程攻擊無人機在內的各項武器，針對位於敖德薩州扎托卡村的外國雇傭兵部署點發動反擊。「科工視界觀」宣稱，俄軍此次反擊行動成功破壞了該據點，並對據點內的各國軍事人員、烏克蘭菁英部隊、海軍陸戰隊、無人機與無人艇部隊人員造成了巨大的傷害。

「科工視界觀」分析指出，此次的反擊行動證明了，俄軍正不斷擴大自身的戰術偵查範圍，推測此現象與近期大量導入使用星鏈系統的無人機有關。「科工視界觀」表示，在相關技術的加持下，俄軍戰術無人機開始在距離前線 100 至 300 公里的範圍內，大面積搜索烏軍目標，並迫使烏軍針對多項便利戰術動作展開大規模調整。

「科工視界觀」認為，如果俄軍能持續強化無人機的偵查、打擊能力，進一步控制烏克蘭的縱深區域，將可能實現前線烏軍崩潰、俄軍部隊取得戰場主動權的目標。「科工視界觀」也強調，一旦俄軍掌握相關能力，即使北約派遣聯合部隊下場參戰，也幾乎無法取得任何優勢，「無非就是繼續打僵持、消耗戰，最終逃離前線戰場」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中上市公司CEO失聯! 傳剛上任2月就被帶走 公司否認慘遭「光速打臉」

難以置信的悲傷! 艾普斯坦檔案曝蓋茲染性病 前妻開口 : 慶幸「遠離一切污穢」