俄表態挺中 元旦起在北方四島軍演2個月

中共解放軍廿九日宣布圍台軍演前一日，俄羅斯官方通訊社塔斯社廿八日刊出俄羅斯外長拉夫羅夫的訪問，他就「台灣有事」表態，稱屆時「俄羅斯將支持中國」。俄方並通告將自二○二六年元旦起，在俄方宣稱擁有主權的北方四島（俄國稱南千島群島）周邊實施二個月射擊演習，日本政府已透過外交管道提出嚴正抗議並密切關注。

讀賣新聞報導，拉夫羅夫在廿八日刊出的訪問中表示，二○○一年中俄簽署「中俄睦鄰友好合作條約」已就台灣議題基本立場作出規範，條約原則之一是「在國家統一與領土完整問題上相互支持」，他並稱台灣是「中國不可分割的一部分」，俄國反對台灣獨立。

拉夫羅夫將台灣問題定位「中國內政」，聲稱中國為捍衛主權與領土完整「擁有一切法律依據」。談到日本，拉夫羅夫以增加防衛費等動向為例，指「日本領導層正加速軍事化」，將對地區穩定造成「有害影響」。

塔斯社指出，二○二四年十月中俄建交七十五周年之際，拉夫羅夫曾撰文強調，西方國家正蓄意加劇台灣海峽緊張局勢。

產經新聞廿八日引述日本政府相關人士指出，俄羅斯已通告將自二○二六年一月一日至三月一日，在北方四島周邊、色丹島以北畫定多個區域，每天實施射擊演習。日本政府已表明此舉「與我國立場不相容」，並將持續掌握俄方動向。

產經報導並稱，俄方今年幾乎每月都通告在同一帶演訓，四月更曾指定涵蓋北海道近海與北方四島在內的廣大海域；日方反覆抗議，但俄方軍演通告累計達九次。

