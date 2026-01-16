俄襲哈爾科夫能源設施 烏克蘭百萬人陷黑暗寒冷

（中央社基輔15日綜合外電報導）俄軍摧毀烏克蘭第2大城市哈爾科夫（Kharkiv）的一處大型能源設施，這是莫斯科在冬季對烏克蘭新一波空襲，讓數以百萬計烏國人民陷入黑暗與寒冷。

路透社報導，哈爾科夫市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）今天在通訊軟體Telegram發文表示，工作人員正日以繼夜搶修能源設施。

距俄羅斯邊境約25公里的哈爾科夫，自戰爭爆發以來，頻遭無人機、飛彈及滑翔炸彈的攻擊。而俄烏戰爭將在下月進入第5年。

烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）昨天已對首都基輔（Kyiv）的修復進度表示不滿，今天親自主持會議，繼續處理俄軍轟炸所造成的破壞，並敦促地方主管迅速決策。

澤倫斯基表示，基輔當晚又遭到新一波攻擊。

烏國總理思維里登科（Yulia Svyrydenko）提出多項措施來因應斷電斷暖氣情況，包括縮短夜間宵禁時間，並允許企業和政府機構增加電力進口。基輔學校寒假也延長至2月1日。

過去一週來，烏克蘭寒流來襲，本已不堪負荷的能源系統雪上加霜，城市停電、供暖和供水中斷的情況進一步惡化。

俄羅斯持續襲擊烏克蘭的電網及能源設施，加上在戰場的攻勢，讓基輔處於被動形勢，還面臨美國施壓以接受和平協議。（編譯：紀錦玲）1150116