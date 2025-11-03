俄調上萬兵力強攻「紅軍村」 烏軍襲擊黑海俄國油輪

烏克蘭紅軍城戰況升溫之際，俄羅斯國防部又公布在未公開地點，訓練士兵進行敵後破壞任務。（圖／達志影像美聯社）

俄羅斯大舉調動1.1萬名兵力，想要奪下烏克蘭後勤樞紐「紅軍村」，當地已經爆發激烈巷戰。不過烏克蘭也在多布羅皮利亞向前推進，還動用無人機，攻擊黑海的俄國油輪。不過烏克蘭今天迎來壞消息，美國總統川普說，戰斧巡弋飛彈 暫時不給。

烏克蘭紅軍城爆發激烈巷戰，俄軍已滲透多處區域並調動超過11000名兵力試圖奪取控制權。雙方正在城內展開激烈交戰，烏軍士兵面臨無人機轟炸威脅，需長途跋涉運送補給。同時，烏克蘭無人機也持續攻擊俄羅斯黑海港口和機場設施，造成油輪受損和航班取消。在此情況下，美國總統川普表明暫不考慮提供烏克蘭戰斧巡弋飛彈，而俄羅斯則展示核武力量，使北約領空持續緊張。

烏克蘭士兵在紅軍城波克羅夫斯克（Pokrovsk）的廢棄建築物中躲避，卻不斷遭遇無人機轟炸，建築物因此劇烈震動。這個戰況激烈的地區正是俄軍一年多來不斷想要奪取的重要目標。根據烏克蘭1+1電視台記者報導，從DeepState地圖可以看到，波克羅夫斯克實際被分成兩個部分，目前城內有數百名俄羅斯士兵，他們是透過茲維洛韋（Zvirove）和佩爾謝特拉夫尼亞（Pershe Travnya）滲透進來的。俄軍的任務是到達北部郊區，並切斷波克羅夫斯克和米爾諾赫拉德（Myrnograd）之間的公路。

紅軍城西南部地區上週一度被俄軍插旗，但不久後又被摧毀。城內鐵路和市中心地帶也都發現俄軍滲透的蹤跡。CNN報導指出，俄羅斯聲稱在波克羅夫斯克取得更多進展，雙方正為爭奪控制權展開巷戰。莫斯科方面表示他們擊斃了11名支援防禦的烏克蘭特種部隊士兵，並稱一些烏克蘭軍隊在火車站附近被包圍，但烏克蘭否認被包圍的說法。

烏克蘭1+1電視台分析，俄軍戰法類似收復庫斯克的模式，就是先以大量無人機覆蓋烏軍防線上空，導致烏克蘭步兵得連續多日行軍數十公里，才能扛著補給進入陣地。軍事觀察員Denis Popovych表示，如果俄軍推進到赫里希內（Hryshyne），那麼這場持續了近一年半的波克羅夫斯克-米爾諾赫拉德戰役就可能畫下句點。他強調目前南部地區仍在發生巷戰與交火，情況很嚴峻，但敵軍已開始朝北部推進。

俄軍為了奪取紅軍城調動了11000名兵力，但代價是傷亡率大幅增高。同時，俄羅斯境內也持續遭遇烏克蘭無人機入侵。烏克蘭這次鎖定黑海一帶，攻擊了俄羅斯圖阿普謝港（Tuapse）的油輪和港口基礎設施，隔天一早還有民眾看見外洩原油。俄羅斯索契機場也再次因為無人機來襲取消至少90架次航班，受困旅客被迫抬著充氣床墊在機場過夜。俄烏雙方在冬季來臨前也各自轟炸對方電廠，使烏克蘭多個地區面臨輪流停電。

美國總統川普對於是否提供烏克蘭長程戰斧飛彈的提問明確回答不會考慮，並在2日重申暫時不考慮提供烏克蘭戰斧巡弋飛彈。先前俄羅斯曾警告，這種可攜帶核彈頭的飛彈可能讓俄羅斯在無法分辨彈頭種類的情況下不知如何回應，被解讀為暗示俄國也能用核彈回擊。CNN資深白宮記者Kevin Liptak表示，川普沒有提到未來可能會改變主意，並說這有可能演變成雙方必須自行解決的戰爭。

在川普拒絕提供戰斧飛彈的同時，俄羅斯開始展示核武力量，10月先後測試海燕核動力巡弋飛彈和海神核動力超級魚雷。北約國家比利時甚至連續第三晚遭到不明無人機入侵，整個北約領空持續處於緊張狀態。

