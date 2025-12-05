俄談判代表譏諷梅爾茨：您不是參與者

（德國之聲中文網）德國《明鏡周刊》報道了一次危機會議，烏克蘭總統澤連斯基也與會。報道稱，梅爾茨提到美國談判代表，對澤連斯基說道：“他們在玩把戲，不但與你們，也在與我們（玩把戲）。”

這一報道發表後，俄首席談判代表德米特裡耶夫在X平台對梅爾茨極盡冷嘲熱諷之詞。

這位俄羅斯談判代表譏諷說：“親愛的梅爾茨，您甚至不是參與方。”

德國政府一名發言人表示，不對個別媒體報道發表評論。“此外，我們原則上也不提供有關機密談話的信息。”

這名發言人同時提到梅爾茨上周一與波蘭總理圖斯克的新聞發布會。梅爾茨當時提及與澤連斯基、法國總統馬克龍、英國首相斯塔默以及其他歐洲伙伴的電話會議，表示“共同盡力”維系跨大西洋關系。

德國外長瓦德富爾周四則再次批評俄羅斯沒有和平意願，稱莫斯科“並無終結其侵略戰爭的嚴肅意圖”。正相反，普京對歐洲的言辭不斷升級，堅持所提出的最大限度的條件，繼續依靠軍事手段。

目前各方談判的基礎是美國提出的烏克蘭和平計劃。最初的版本十分“親俄”，在烏克蘭及其歐洲盟友的施壓下，修改了其中一些要點。最初的該28點計劃要求烏克蘭放棄加入北約、縮小軍隊規模、割讓東部整個頓巴斯地區給俄羅斯，包括俄尚未佔領的領土。

（德新社、法新社）

