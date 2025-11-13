俄趁濃霧再滲透紅軍城 札波羅熱3聚落也失守

烏東戰況升溫，不只波克羅夫斯克（Pokrovsk）岌岌可危，部分住在頓內次克州，德魯日基夫卡鎮（Druzhkivka）的居民也陸續被要求撤離至安全地區。（圖／達志影像歐新社）

烏克蘭在後勤樞紐，烏東的「波克羅夫斯克」，持續陷入苦戰，受濃霧天氣影響，無人機無法有效發揮，導致更多俄軍，成功滲透進入城市裡頭；另一方面，俄軍也攻下，南部「札波羅熱」三個聚落，附近居民，緊急撤離。除了前線問題，烏克蘭又爆出能源設施貪腐案，司法和能源部長請辭下台，但被指控幕後主使者，澤倫斯基親信，卻已經悄悄出境。

烏克蘭哈爾科夫民眾已對無人機攻擊習以為常，被迫適應這場還看不到盡頭的戰爭。在戰場上，烏克蘭士兵面臨著突如其來的衝擊波和持續的攻擊威脅。目前最危急的戰區是紅軍城／波克羅夫斯克（Pokrovsk），濃霧天氣給了俄軍滲透的機會，烏克蘭無人機因視線不佳無法發揮作用。同時，烏克蘭國內爆發能源設施貪腐醜聞，澤倫斯基總統已要求相關部長請辭下台。俄羅斯方面則出現外長拉夫羅夫神秘消失的情況，引發外界猜測。

根據戰況報導，俄軍正在波克羅夫斯克緩慢推進，擔心附近的米爾諾赫拉德（Myrnohrad）情況未來也岌岌可危。在南部戰場，俄軍已攻下札波羅熱地區的三個聚落，迫使當地長者開始撤離。78歲撤離長者Kateryna Ischenko表示，他們聽說俄軍正在向烏斯佩尼夫卡（Uspenivka）和胡利艾波勒推進（Huliaipole），雖然她自己沒有親眼看到，但確實聽到附近傳來槍聲。

在這個艱難時刻，烏克蘭還爆發了能源設施貪腐醜聞，有高官中飽私囊，收取1億美元的回扣資金。烏克蘭總統澤倫斯基強調，能源部門所有流程都必須達到最高程度的透明，他全力支持執法機關與反貪機構徹底調查，並要求能源部長和司法部長請辭下台。然而，被點名的貪污主使是澤倫斯基的親信，影視製片人明迪奇（Timur Mindich），兩人曾合夥成立95街區工作室（Kvartal 95），但這名親信已經悄悄出境。

烏克蘭人心情也受到貪腐醜聞影響，哈爾科夫居民Nataliia Kozhenova表示，她不想支持任何人，希望能實行法治，如果能證明不法行為就讓他們坐牢，若不能就應該釋放這個人。基輔居民Nina Ponomarenko則認為，這就是腐敗，必須根除。

俄羅斯方面最近則出現不尋常的政治話題，外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）自10月底後就消失於鏡頭前，引發外界猜測他已經失寵。對此，克宮發言人培斯科夫向CNN記者確認，拉夫羅夫百分之百仍受普欽的信任。莫斯科媒體猜測拉夫羅夫可能因為無法順利促成川普和普欽在匈牙利會晤而惹怒普欽，進而失寵關係破裂，但克里姆林宮並未證實。

美國國務卿盧比歐坦言，俄羅斯明顯想奪下剩下的頓內次克地區，但代價是每周折損7000名士兵。由於普欽毫無談判誠意，膠著的戰況恐怕還會持續下去。

