俄軍上個月進攻速度較12月減半 分析家：俄軍已疲憊不堪

[Newtalk新聞] 俄羅斯侵略烏克蘭即將在這個月24日屆滿4年，儘管死傷慘重，推進卻相當困難。《烏克蘭新聲》（The New Voice of Ukraine）稍早報導，俄軍在1月份的進攻次數並未減少，但進攻速度只剩下12月份的一半。

軍事分析家波波維奇（Denys Popovych）今（4）日在《烏克蘭新聲》電台表示，俄軍1月份的推進速度有所放緩。他們的活動並未減少，但進攻能力卻下降，效率大打折扣。這顯示俄軍目前已疲憊不堪，需要重整旗鼓並補充兵力。如果想繼續前進，就必須考慮要依賴哪些資源。

在波波維奇看來，預測俄羅斯何時會直接攻打烏東頓內茨克的斯拉維揚斯克（Sloviansk）和克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）毫無意義——無論是幾個月後、五個月後、六個月後，還是年底前。俄軍要直接對斯拉維揚斯克和克拉馬托爾斯克發動進攻，首先需要佔領萊曼（Lyman）——這是第一個難關。目前，他們甚至還沒有接近在萊曼附近展開進攻行動。

波波維奇指出，在直接對斯拉維揚斯克-克拉馬托爾斯克地區發動攻擊之前，俄軍還有許多條件尚待克服。

