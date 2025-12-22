俄軍中將遭汽車炸彈暗殺！莫斯克控烏國策劃

▲俄羅斯武裝部隊總參謀部作戰訓練局局長，56歲的法尼爾·薩爾瓦羅夫（Fanil Sarvarov）中將，22日遭汽車炸彈暗殺身亡。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 俄羅斯一名中將22日在莫斯科南部，遭汽車炸彈攻擊身亡，這也是一年內第三起針對俄軍高級將領的致命襲擊事件。俄羅斯調查當局指控，這起暗殺行動可能是烏克蘭情報部門策劃。

據美聯社報導，俄羅斯調查委員會發言人斯韋特蘭娜·彼得連科（Svetlana Petrenko）證實，遇襲身亡的是俄羅斯武裝部隊總參謀部作戰訓練局局長，56歲的法尼爾·薩爾瓦羅夫（Fanil Sarvarov）中將。爆炸事件發生在當地時間早上7點左右，他的汽車當時停在莫斯科亞謝涅夫大街的公寓停車場中，汽車底下被安裝爆炸裝置，該裝置在上午被引爆，薩爾瓦羅夫傷勢過重身亡。

彼得連科表示，調查當局正在循多個方向調查這起謀殺案，其中一條線索顯示，這起犯罪是由烏克蘭情報部門策劃。

現場照片顯示，一輛白色休旅車嚴重損毀，車門被炸飛，周圍停放的其他車輛也受到波及。現場有調查人員蒐證，依謀殺及非法持有爆裂物罪名展開偵辦。

自近四年前俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯當局指控烏克蘭策劃多起針對俄國軍官、公眾人物的暗殺事件，烏方也承認對其中一些事件負責，但尚未回應22日發生的事件。

去年12月17日，俄羅斯核生化防護部隊負責人基里洛夫中將（Igor Kirillov）在莫斯科公寓外遭安裝在電動滑板車上的炸彈炸死；今年4月參謀總部作戰局副局長莫斯卡利克中將（Yaroslav Moskalik）同樣死於汽車炸彈攻擊。

