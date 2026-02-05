俄軍僅需1.5萬兵力便可突穿東部前線 兵棋推演凸顯「美國缺席」對北約影響

由德國舉行的兵棋推演發現，俄國可能僅需動用1.5萬兵力，就能迅速取得波羅的海區域的控制權，圖為俄國境內的徵兵廣告。（美聯社）



俄烏戰爭爆發迄今接近4年，除了交戰雙方蒙受巨大損失之外，對全球安全情勢的影響更是深遠，歐洲各國愈發確信目前正面臨自從冷戰以來最危險時刻，雖然北約國家已加緊推動戰力現代化的腳步，然而根據最新兵棋推演結果，若在美國「缺席」的情況下，俄軍恐怕只需1.5萬兵力就能在短時間內突穿北約東部防線，且威脅發生的時機正在不斷提前。

華爾街日報（WSJ）指出，德國軍方旗下赫爾穆特-施密特大學（Helmut-Schmidt University）的德國兵棋中心（German Wargaming Center），在去年12月與新聞機構「世界報」（Die Welt）合作，邀集了16名德國以及北約前高階官員，國會議員與安全專家，舉行了模擬俄國在今年10月入侵立陶宛的兵棋推演。

德國軍方與媒體合作進行推演

此次推演的想定，是俄國以其位於歐洲的飛地加里寧格勒（Kaliningrad）發生人道危機為由，派兵占領了立陶宛西南部交通樞紐馬里揚泊列（Marijampolė），且在人道主義行動的藉口下，美國得以拒絕依北約憲章第五條規範伸援。

在這樣的情況下，北約主要國家德國陷入猶豫不決的狀態之中，鄰近的波蘭雖展開軍事動員，但並未將戰力延伸至立陶宛境內，原本就已駐於立陶宛、由德國負責指揮的北約「強化前進部署」（eFP）戰鬥群，則因為俄軍先行使用無人機在其基地周邊道路佈雷而動彈不得。

馬里揚泊列人口約3.5萬，往西南部有通往波蘭的高速公路，西面則是連接白俄羅斯與加里寧格勒的交通要道，根據立陶宛與俄羅斯在1993年簽署的協議，為了維護加里寧格勒最基本的人道條件，立陶宛必須保證該過境通道的暢通，也因此成為俄方突破的關鍵。

北約國家情報顯示，俄國正沿著北約邊界地帶增加戰略儲備，圖為俄國「勝利日」閱兵展示軍事裝備的畫面。（資料照片／美聯社）

俄軍恐怕只要1.5萬兵力 就能迅速撕破北約東部防線

根據5日公布的兵棋推演結果，在美國力量的缺席之下，俄軍於衝突初期僅動用約1.5萬兵力，就在短短數日之內突穿北約防線，破壞其集體防禦架構的可信度，同時拿下了對波羅的海區域的控制權；在兵棋推演之中扮演波蘭總理的波蘭安全分析師柯特（Bartłomiej Kot）表示，這樣的結果「讓我意識到，若我們認為正面臨不斷升級的俄國威脅，我們就必須認知應該負起降低情勢的責任」。

國際戰略研究所（IISS）常駐維也納的國防分析師、在此次扮演俄國參謀總長的加迪（Franz-Stefan Gady），強調「嚇阻的形成不僅取決於軍事實力，同樣重要的是，對手是否『確信』我方具有對抗意志」，他強調在兵棋推演期間，「我和其他的『俄國同僚』都很清楚德國會猶疑不定，光是這一點就足以讓我們取勝」。

美國與歐洲之間不協調情況日深 正為莫斯科創造良機

報導表示，目前歐洲與美國川普（Donald Trump）政府之間，在包括格陵蘭、俄烏戰爭、貿易與其他議題上的齟齬正不斷升高，俄國入侵北約與歐盟成員國的可能性隨之增加，且歐洲政治與安全領域的領導人士都曾經示警，指出俄國已經轉入戰時經濟（war economy），國家資源高度聚焦於軍事招募以及軍備的充實之上，且已遠超出俄烏戰爭所需。

因此，對於歐洲國家而言，關鍵問題之一就是俄國何時會動手，在此之前，各方普遍認為莫斯科可能得要到2029年才會構成威脅，但越來越多人認為，危機發生的時間正在不斷提前，荷蘭防長布瑞克曼（Ruben Brekelmans）就指出，俄國恐能在1年之內調集大量兵力，且目前正沿著北約與俄國交界沿線，增加戰略儲備；德國陸軍司令弗洛伊丁中將（Lt. Gen. Christian Freuding）也表示，雖然北約正式評估之中，俄國在2029年之前無法完成採取行動的準備，但各方都已做好「今晚就會開戰」的準備，且將「不惜一切代價」維護歐洲的安全。

立陶宛參謀總長、海軍少將普雷梅涅茨卡斯（Rear Adm. Giedrius Premeneckas）認為，在現實之中，立陶宛與其他盟邦都應隨時掌握充足的情報，避免前述情況的發生，並且表示該國現役1.7萬、緊急動員可達5.8萬的兵力，應足以應付在馬里揚泊列發生、程度有限的威脅。

普丁身為機會主義者 「不會坐等歐洲人準備妥當」

此外，普雷梅涅茨卡斯也表示雖然目前俄國每個月招募新兵可達3.5萬，但同時在俄烏前線折損的數目也在3萬人之譜，對莫斯科在短時間內調動大量戰力的能力構成負面影響，不過部分歐洲官員以及安全分析師認為，俄軍只要在俄烏前線轉攻為守，就可立即騰出近20萬具有戰鬥經驗的兵力，比俄烏戰爭初期投入的戰力更為龐大。

因此，德國前國防部高階官員、現為慕尼黑安全會議（Munich Security Conference, MSC）高階研究員的朗格（Nico Lange）表示，俄國總統普丁（Vladimir Putin）身為機會主義者，若看到機會來臨就會進行試探，並且在狀況許可時擴大成果，因此若北約集體防禦架構出現裂痕，對克里姆林宮而言，分裂歐洲所需要的只是決心而非壓倒性的軍事力量，在這樣的情況下，普丁「有什麼理由要等到歐洲人準備妥當呢」。

