俄軍全力進攻紅軍城、稱「已包圍上萬烏軍」 烏克蘭僅認前線告急

俄羅斯近期大規模集結兵力，加強對紅軍城地區的進攻力度，並宣稱已包圍上萬名烏軍士兵。 圖:翻攝自 @LadoNoticias X帳號

[Newtalk新聞] 俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭持續至今已超過 3年，雙方目前仍在烏東地區激烈交戰。近期，俄軍集結大量兵力，對紅軍城（Pokrovsk）地區發起大規模進攻，俄軍方面甚至宣布「在頓涅茨克地區包圍了上萬名烏軍士兵」。然而，針對前線烏軍被包圍的指控，烏克蘭方面持全盤否認態度，外界也持續加強對紅軍城前線真實戰況的關注程度。

中國《環球網》報導，俄羅斯國防部周二（4 日）發布聲明，宣稱俄軍已包圍紅軍城、庫皮揚斯克及季米特洛夫等多城區的烏軍部隊，並逐漸縮小包圍圈，估計被俄軍包圍的烏軍士兵數量可能超過萬人。俄羅斯國防部表示，在長期遭到包圍後，部分烏軍選擇主動向俄軍投降，換取脫離包圍圈的機會。

該報導指出，雖烏軍指揮官試圖匯集殘餘的部隊力量以突破俄軍包圍網，但整個烏軍部隊都被困於俄軍無人機的全面打擊區域內，幾乎無法成功突圍。該報導強調，基輔當局目前在紅軍城以及庫皮揚斯克地區面臨「災難性」的劣勢，推測俄軍將逐漸縮小包圍圈，直到摧毀被圍的烏軍部隊。

該報導也引用《俄新社》的文章稱，美國駐北約大使馬修．惠特克（Matthew Whitaker）周二與烏克藍總統澤連斯基會面時，要求烏克蘭盡早結束與俄羅斯的衝突。

然而，針對俄羅斯「包圍前線烏軍部隊」的宣傳，烏克蘭方面則堅決否認。《烏克蘭真理報》發出報導強調，前線烏軍目前正阻止俄軍建構防禦工事，並持續保護周邊地區的後勤補給通道，「沒有任何一支烏軍部隊在紅軍城方向遭到包圍」。

但據《路透社》報導，烏克蘭總參謀部近期也發布聲明，承認紅軍城前線地區戰況告急，「我們正在採取措施，盡全力阻止敵人滲透並集結在紅軍城，避免敵人站穩腳跟，加強對頓涅茨克的打擊」。該報導指出，由於俄烏雙方嚴格限制記者進入戰場，目前仍無法確認紅軍城地區的真實戰況。

