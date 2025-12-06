俄軍公布紅軍城舉旗畫面宣布佔領 烏軍：我們仍在戰鬥中

俄羅斯國防部6日發布了士兵在（Pokrovsk，俄羅斯常稱紅軍城 Krasnoarmiysk）市內升起俄羅斯國旗、宣稱「勝利」的畫面。（圖片來源／俄國國防部頻道）

俄羅斯國防部1日聲稱，攻佔頓內茨克戰略要地、交通樞紐城市波克羅夫斯克（Pokrovsk），它比較為人知的名稱是「紅軍城」，俄軍表示總統普丁於當地時間30日視察前線指揮所，俄軍總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）向普丁報告，俄軍已經佔領了波克羅夫斯克，俄軍所稱的攻佔畫面在6日公布。

俄軍士兵在紅軍城內舉起白藍紅國旗

俄羅斯國防部6日發布了士兵在（Pokrovsk，俄羅斯常稱紅軍城 Krasnoarmiysk）市內升起俄羅斯國旗、宣稱「勝利」的畫面，畫面時間短暫，俄羅斯總統普丁穿著戰鬥服公開宣稱在波克羅夫斯克取得了重大勝利。俄方發布的影片顯示，士兵在城市的某處升起旗幟，企圖向國內和國際社會展現軍隊的強大進攻能力。

普丁在軍方簡報中表示，「這是一個重要的方向。我們都明白它的重要性」，強調俄軍「正自信地掌握主動權，並繼續執行作戰任務。俄軍幾乎在所有方向上都取得了進展。」

俄軍為打下紅軍城付出高昂代價

紅軍城不僅具有政治上的象徵意義，在戰略上更是關鍵。它曾是一座繁榮的礦業中心，後來成為烏軍在前線的關鍵後勤樞紐。現在，俄羅斯的主要作戰目標是完全切斷該市與其他烏軍重要防禦中心（如克拉馬托爾斯克 Kramatorsk 和斯拉維揚斯克 Sloviansk）的鐵路和公路連接。

一個月前，美國媒體「有線電視新聞網」《CNN》報導，俄羅斯軍隊似乎即將攻下烏克蘭東部城市波克羅夫斯克（Pokrovsk），這場歷時 21 個月的戰役雖代價高昂，卻被克里姆林宮視為象徵性的重要勝利。

在《CNN》報導中，美國戰爭研究所（ISW）分析師巴羅斯卻指出，這場戰鬥已不具實際軍事意義，而是普丁為維繫戰爭敘事而執著的象徵之戰。「從戰場角度看，它早已失去戰略功能，但對普丁而言，這是一場必須展示的勝利。」

烏克蘭軍方表示仍在當地戰鬥中

然而俄軍到底有沒有攻下紅軍城？烏軍說沒有，一位在該地區執行任務的烏克蘭無人機部隊指揮官向「半島電視台」「Radio Free Europe/Radio Liberty」等媒體證實，俄軍的勝利說法僅是「宣傳」（propaganda）。烏軍總司令 Alexander Serski 也明確指出，烏克蘭軍隊仍在堅守波克羅夫斯克的北部防線，俄羅斯的畫面並不能反映地面上的真實情況。

報導指出，目前，俄烏雙方的戰鬥焦點集中在波克羅夫斯克與鄰近的米爾諾拉特（Myrnorat）之間的一段狹窄土地，士兵們將其稱為「陸橋」（land bridge），由於俄軍持續不斷地派出小型突擊隊伍滲透、佈雷和設置工程障礙，這條走廊被前線士兵稱為「殺戮地帶」（killing zone），但這條「陸橋」是烏克蘭軍隊的生命線，萬一被俄軍奪下，對烏軍很不利，許多戰略智庫都認為俄軍遲早還是會拿下紅軍城，只不過它的地位沒有想像中那麼重要而已。

