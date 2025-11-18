俄軍再奪烏東3村 澤倫斯基急奔歐求援

圖為波克羅夫斯克（Pokrovsk，又稱紅軍城）。（圖／達志／美聯社）

俄羅斯國防部17日聲稱，其部隊已在烏克蘭東部奪下另外3個村莊，顯示其緩慢推進的攻勢再度取得進展。

據外媒報導，在上述消息發布之際，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）正出訪多個歐洲首都，尋求對疲憊烏軍以及該國受創的能源電網提供更多支援。

根據莫斯科方面的說法，俄軍在第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）奪取蓋伊（Gai）、在頓內茨克州（Donetsk）奪取普拉托尼夫卡（Platonivka），並在哈爾科夫州（Kharkiv）奪取德沃里昌斯凱（Dvorichanske）。

自俄羅斯於2022年2月發動全面入侵以來，烏克蘭東部大片地區遭到摧毀，數百萬人被迫逃離，並造成數萬人死亡。

俄羅斯國防部最近公布的影片顯示，剛被奪下的前線村莊已被空襲夷為廢墟，幾乎不見居民的蹤影。

目前最激烈的戰鬥集中在波克羅夫斯克（Pokrovsk，又稱紅軍城）附近。這座戰略性物流樞紐地位重要，烏克蘭方面承認數百名俄軍已推進至該市。

儘管俄羅斯在龐大前線上擁有人力與武器上的優勢，但由於雙方都建有大量防禦工事，其推進依然緩慢且成本高昂。

與此同時，美國總統川普（Donald Trump）推動和平協議的努力已陷入僵局，莫斯科反對暫時停火的呼籲，並拒絕在領土上做出任何讓步。

