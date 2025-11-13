俄軍再奪3座烏東村莊 澤倫斯基視察烏南前線部隊

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)今天(13日)表示，他已前往南部札波羅熱(Zaporizhzhia)地區前線附近視察部隊。俄羅斯近日在這場近四年的侵略戰爭中在該方向取得新進展。

就在他進行視察之際，俄羅斯宣稱已在哈爾科夫(Kharkiv)與第聶伯羅彼得羅夫斯克(Dnipropetrovsk)兩州奪下另外兩座村莊，而烏軍則正努力守住東部重鎮波克羅夫斯克(Pokrovsk)。

澤倫斯基在X平台表示，他探訪了前線小鎮奧里希夫(Orikhiv)附近的「第65獨立機械化旅指揮中心」，並發布他與官兵會面的照片。他說：「我聽了有關此區域的作戰局勢、敵軍動向，以及佔領軍傷亡情況的報告。」

基輔方面表示，俄軍已在札波羅熱地區增強侵略。

俄軍本週稍早奪下南部地區3座村莊，分別是札波羅熱州(Zaporizhzhia)斯洛德基村(Slodkie)和諾韋村(Nove)，以及頓內茨克州(Donetsk)格納蒂夫卡村(Gnativka)。被莫斯科控制的部分區域，長期陷入僵局。

澤倫斯基宣布視察的同時，基輔正因一樁涉及其親信的重大貪腐醜聞而陷入動盪。這起事件在飽受戰爭折磨的烏克蘭社會間，引起強烈憤慨。(編輯：陳士廉)