俄軍基地爆離奇事故! 疑蘇-34戰機機棚內彈射釀2死 烏王牌飛官也戰死

俄軍蘇-34戰機。 圖 : 翻攝自 X / visionvergeo

[Newtalk新聞] 俄羅斯空軍近日傳出罕見軍機事故。一架轟炸機在返基地後停入機庫時，疑似因彈射系統異常啟動，導致飛行員與領航員在地面遭彈射撞擊機庫頂部身亡。事件尚未獲俄國官方證實，但已引發外界對俄軍航空維護與安全管理的再度質疑。另一方面，烏克蘭空軍 8 日證實，一名資深戰鬥機飛行員在作戰任務中殉職。

知名俄羅斯軍事電報頻道「戰鬥機與轟炸機」（Fighterbomber）主持人伊利亞‧圖馬諾夫（Ilya Tumanov）率先披露，事故發生於某空軍基地的機庫內。當時轟炸機剛結束任務駛入機堡，彈射座椅卻無預警啟動，兩名機組人員因猛烈撞擊當場死亡。

圖馬諾夫未透露基地位置與機型，但依其描述，涉事機種可能為俄軍主力 Su-34 戰鬥轟炸機。來自政府的調查委員會已抵達現場，但俄羅斯國防部至今未發表任何公開聲明。

俄羅斯空天軍過去亦多次出現地面彈射事故 : 2021 年，一架 Tu-22M3「逆火」轟炸機在卡盧加地區地面停放時，彈射系統意外啟動，造成 3 名機組人員死亡。同年，克里米亞一處空軍基地也發生 Su-30SM 戰機意外彈射，雖兩名飛行員倖存，但一名地勤人員燒傷。

2021 年，一架 Tu-22M3「逆火」轟炸機在卡盧加地區地面停放時，彈射系統意外啟動，造成 3 名機組人員死亡。 圖:翻攝自零度Military

外界普遍認為，俄軍此類事故與機體老化、維修疏失、人為錯誤或安全聯鎖裝置不足有關。相較之下，西方戰機地面彈射事故極為罕見。

此外，俄軍亦曾傳出識別錯誤導致的友軍誤擊事件，例如卡-52 攻擊直升機因被己方戰機誤認為敵方無人機而遭擊落，反映俄軍航空作戰安全仍存在問題。

與此同時，烏克蘭空軍 12 月 8 日發布報告表示，第 39 戰術航空旅的高級領航員、Su-27 戰鬥機飛行員葉夫根尼‧伊萬諾夫（Yevhenii Ivanov）中校於烏克蘭東部執行作戰任務時陣亡。

空軍指出，伊萬諾夫是乘坐 Su-27 出擊於戰場上死亡，詳細情況仍在調查中，但已確認其「死於戰鬥」。

