俄軍大舉空襲烏克蘭黑海城市敖德薩 哈爾科夫逾4成用戶無電可用

烏克蘭黑海港市敖德薩，26日深夜至27日清晨持續遭到俄軍無人機與飛彈攻擊，至少造成2死23傷。（美聯社）



美俄烏三方代表團，上週末在阿拉伯聯合大公國進行戰爭爆發以來的首度直接對話，雖然並未達成共識，但本週將持續開展新一輪會商，仍是有所進展，不過在此同時，俄軍正持續擴大對烏克蘭的攻擊行動，27日包括黑海城市敖德薩、北方大城哈爾科夫都面臨無人機與飛彈大規模打擊，至少造成2人死亡、23人受傷，哈爾科夫則有多數區域電力因此中斷。

黑海樞紐敖德薩 烏克蘭第二大城哈爾科夫都遭襲

廣告 廣告

路透報導指出，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）證實俄方向黑海地區樞紐敖德薩（Odesa）發射超過50架無人機，造成當地至少有2人喪生，23人受傷，該州州長基佩爾（Oleh Kiper）表示傷者之中，包括2名孩童與1名孕婦，當地有多棟公寓大樓，1座教堂與1所幼稚園、1所高中遭到毀壞，此外，敖德薩1座主要能源設施也在攻擊中遭到嚴重毀損。

除了敖德薩之外，位於烏克蘭北部的該國第2大城哈爾科夫，電力供應網路也在俄軍大規模打擊中嚴重受損，使該區域許多民眾在嚴峻的寒冬中無法維護室內供暖系統的運作。

哈爾科夫州長席尼胡波夫（Oleh Syniehubov）表示，俄國飛彈與無人機的打擊，使哈爾科夫市以及週邊地帶80%的電力供應中斷，哈爾科夫市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）也表示，該市至少有40%的用戶陷入無電可用的困境。

根據烏克蘭空軍統計，俄軍在26日晚間至27日凌晨，共發射165架無人機進行攻擊，其中有135架遭烏克蘭防空系統攔截，澤倫斯基則是透過社群平台X發文呼籲盟邦強化對俄國的施壓，表示「我們期望美國、歐洲與其他夥伴不會對俄國的行徑沉默，並且要記得，若想實現真正的和平，就必須對莫斯科持續施壓」。

更多上報報導

金融時報揭川普要求烏克蘭割讓頓巴斯換取安保 白宮：不實消息

澤倫斯基：美國提供安全保障文件已「100%完成」 只待簽署俄軍仍大規模攻擊

俄軍對烏克蘭能源基礎建設發動新一波攻勢 逾120萬戶冷冽冬夜無電可用