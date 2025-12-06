俄軍大規模空襲烏克蘭鐵路及能源設施 美烏續協商和平計畫

烏克蘭國營鐵路公司「烏克蘭鐵路」(Ukrzaliznytsia)今天(6日)通報，鄰近首都基輔的法斯蒂夫區(Fastiv)遭到俄羅斯大規模夜間空襲，造成部分列車和車庫受損，但沒有提及是否造成傷亡。與此同時，美國與烏克蘭官員持續針對俄烏和平計畫進行會談，雙方一致認定俄羅斯應該為和平協議能否取得真正進展負起責任。

路透社報導，法斯蒂夫區是基輔州的鐵路交通樞紐之一。烏克蘭鐵路公司表示，遭受攻擊後，他們被迫取消往來當地與烏克蘭東北部城市切爾尼戈夫(Chernihiv)的數班列車。

除了鐵路遭到攻擊，烏克蘭社區和國土發展部表示，俄羅斯也鎖定切爾尼戈夫、札波羅熱(Zaporizhzhia)、利維夫(Lviv)和第聶伯羅彼得羅夫斯克(Dnipropetrovsk)等一共8州的電廠和供暖設施發動空襲。南部敖德薩(Odesa)地區遭受襲擊後，部分基礎設施停擺，導致3萬4,000戶家庭無水可用，9,500戶家庭失去供暖。

烏克蘭能源部透過通訊軟體Telegram表示，已在安全條件許可的地方展開緊急維修工作，將「竭盡所能，盡快為所有用戶恢復供電」。

美、烏官員經過在邁阿密的2天會談後，預計今天將繼續協商。據美國國務院聲明指出，雙方討論的內容包括美、俄雙方本周稍早在莫斯科會商的成果，以及有助雙方停火的措施，也談到日後維持烏克蘭長久和平所需的嚇阻能力，但並未透露細節。