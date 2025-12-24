俄軍平安夜空襲烏克蘭 教宗籲停火遭莫斯科拒絕

耶誕節要到了，俄羅斯卻出動了635架無人機，發射了38枚飛彈，對烏克蘭從晚間到隔日白天，發動大規模攻擊。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，至少有13處的民宅和電網損毀，被迫在嚴冬中停電，並且還造成烏克蘭至少3人死亡，其中包括一名4歲兒童。但就在被襲擊的前一日，澤倫斯基還稱和平協議的進展「相當穩固」。

烏克蘭民眾亞羅申科表示，「當時我正在屋子裡，聽到有無人機飛來，而且越來越近，我看到一道光，立刻意識到那是什麼，那架無人機已經飛進我們的公寓裡了，我的女兒因為爆炸被噴飛到走廊，當下只能環顧四周，我還能說什麼呢？」

廣告 廣告

基輔的街道擺滿了耶誕樹和各種裝飾品，儘管俄烏戰爭還在持續中，烏克蘭民眾還是想讓小朋友體驗生活，感受快樂。

烏克蘭居民雅科夫列娃認為，「孩子們都懂，他們什麼都知道，當有亮光變成沒光時，他們就會打開變頻器，孩子們都已經習慣了，戰爭爆發的時候她才3歲，現在已經長大了。」

俄烏戰爭從2022年2月爆發以來，俄羅斯多次拒絕休戰的請求，宣稱這只會使烏克蘭取得軍事優勢，而羅馬天主教宗良十四世也呼籲全球在耶誕節這天休戰。

羅馬天主教宗良十四世指出，「近來最令我悲痛的事情之一，就是顯然俄羅斯拒絕在耶誕節停火的請求，我再次呼籲所有善良的人，至少在救世主誕生這天，尊重和平，我希望他們能聽到這段呼籲，讓全世界享有一天 24小時的和平。」

耶誕節就要來了，烏克蘭的人權組織也為當地流離失所、生活遇到困境的孩子舉辦耶誕晚會，而孩子們也說出自己最想要的耶誕禮物。

烏克蘭孩童胡塞耶娃與普里亞德科都說道，「希望戰爭結束，戰爭能夠結束，那會是最好的禮物了。」

更多公視新聞網報導

英媒指施壓烏割地止戰 川普否認稱主張就地停火

美烏領袖再次峰會 川普暫拒供戰斧飛彈

川普稱與蒲亭通話2.5小時 敲定2週內於匈牙利會晤

